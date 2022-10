Emma Roberts Ungkap Kesedihan Tak Bisa Bermain Trick or Treat Bersama Putranya

US WEEKLY

Setelah berpisah dengan Hedlund, pada bulan Oktober, Emma Roberts mulai berkencan dengan Cody John. Aktor In the Dark, berbagi foto dirinya dan aktris itu berbagi ciuman di halaman Instagram-nya saat pasangan itu sedang berlibur romantis.

Aktris The Holidate itu melahirkan putranya, Rhodes, dengan mantan tunangannya, Garrett Hedlund, pada Desember 2020. Sebagai orang tua pertama kali, Roberts mengungkapkan bahwa saran terbaik yang dia terima adalah mengingat bahwa menjadi ibu menjadi lebih mudah dengan latihan. “Itu bukan sesuatu yang Anda akan selalu merasa Anda lakukan dengan benar, tetapi Anda akan menjadi lebih baik setiap hari,” katanya pada Maret 2021. “Jika ragu, cintai saja anak Anda dan diri Anda sendiri.”

“Saya hancur karena saya harus bekerja di hari Halloween , seperti tidak dalam keadaan yang sama dengan anak saya,” ujar aktris Scream Queens, itu, berbagi dalam Instagram Live pada Senin, 24 Oktober. "Jadi, saya kehilangan momen trick or treat dan saya merasa sangat buruk tentang itu."

TEMPO.CO , Jakarta - Emma Roberts mengungkapkan bahwa dia akan kehilangan momen trick or treat dengan putranya di Halloween tahun ini karena kewajiban kerja. Baginya kehilangan momen trick or treat bersama putranya meninggalkan kesedihan tersendiri.

