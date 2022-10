Paulina Porizkova Cerita Perubahan Hidupnya Semakin Tua Semakin Keren

TEMPO.CO, Jakarta - Paulina Porizkova kerap terbuka berbicara tentang penuaan. Saat mempromosikan buku barunya yang akan datang, No Filter: The Good, the Bad and the Beautiful, supermodel berusia 57 tahun itu membuka diri tentang penuaan dan merasa tidak terlihat.

"Sebelum suami saya meninggal, pernikahan kami telah hancur dan kami sudah berpisah selama dua tahun dan kami akan melalui perceraian dan ketidaktampakan suami saya bertepatan dengan ketidaktampakan saya ke seluruh dunia," kata Porizkova dalam wawancara dengan WWD.

Tapi dia merasa lebih baik dan lebih keren daripada tahun-tahun sebelumnya, yang tidak masuk akal baginya. "Saya tiba-tiba menjadi seorang wanita yang bercerai yang tidak memiliki karier, tidak memiliki cara untuk menghasilkan uang dan juga benar-benar diabaikan oleh penduduk pada umumnya dan saya pikir itu tidak keren karena saya sebenarnya jauh lebih keren sekarang daripada saya 20 tahun yang lalu," kata model Ceko itu.

"Saya jauh lebih pintar. Saya memiliki lebih banyak kesabaran. Saya lebih ingin tahu secara intelektual. Saya lebih murah hati. Segala sesuatu tentang saya lebih baik. Tapi saya memiliki kerutan dan itu tidak membuat saya jelek," katanya. "Aku hanya berpikir itu tidak adil."

Porizkova juga berbicara terus terang tentang perawatan yang terbuka untuknya - dan mana yang dia lewatkan. Tidak ada filler, tetapi dia mengatakan bahwa dia mencoba sebagian besar perawatan non-invasif yang bisa dia temukan.n"Saya hanya ingin sedikit bantuan halus," katanya. "Saya tidak ingin hal-hal yang drastis. Saya tidak ingin menghilangkan usia saya. Saya hanya ingin terlihat sebaik mungkin mengingat keterbatasan."

Menurut Paulina Porizkova perawatan dan operasi plastik adalah pilihan pribadi tetapi keputusan itu tidak boleh menjadi bagaimana seseorang dikenal. "Jika Anda mengatakan bahwa Anda telah melakukan sesuatu, coba tebak apa kartu panggil Anda?" tanya mantan model Sports Illustrated itu.

"Ini seperti Jane Fonda yang terkenal mengakui face lift-nya dan dia melakukan wawancara untuk sebuah film dan hal pertama yang mereka tanyakan padanya adalah face lift-nya. Kemudian mereka membuat masalah besar sehingga ... saya mengerti. keduanya dan saya hanya bisa melakukan apa yang benar untuk saya."

