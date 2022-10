Gisella Anastasia Bicara tentang Temuan Tiga Produk Madame Gie dengan Bahan Berbahaya

TEMPO.CO, Jakarta - Gisella Anastasia bicara tentang tiga produk kosmetik dari merek Madame Gie miliknya yang termasuk dalam daftar kosmetik berbahaya menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ketiga produk tersebut adalah Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03, Madame Gie Nail Shell 14, dan Madame Gie Nail Shell 10. Ketiga produk tersebut disebut mengandung bahan berbahaya yang berisiko menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik).

Dalam konferensi pers yang disiarkan di Instagram Story, Senin, 17 Oktober 2022, Gisella mengatakan bahwa memang ada temuan kosmetika pada tiga stock keeping unit (SKU) pada Madame Gie dengan kandungan bahan yang dilarang karena di bawah standar.

“Sudah ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi, salah satunya berupa penarikan dan pemusnahan pada seluruh batch barang tersebut,” kata Gisel yang didampingi CEO Madame Gie, Teddy Tjhin.

Merek ini sudah menarik sekitar 1 ton produk dari pasaran. “Penarikan dilakukan ke distributor, distributor menarik dari toko-toko, makanya butuh waktu,” kata Teddy.

Gisella mengakui para pengguna Madame Gie mengalami trust issue karena kejadian ini yang akhirnya mempengaruhi omzet. “Isu yg beredar beberapa hari ini yang cukup meresahkan karena puji Tuhan pengguna Madame Gie makin banyak, makin dicintai. Kami berterima kasih dan memohon maaf atas keresahan yang terjadi.”

Meski demikian, dia berterima kasih kepada BPOM yang sudah melaksanakan tugas pengawasan di lapangan dengan baik. Sejak awal mendirikan merek ini, dia mengakui sangat menjunjung tinggi keamanan pengguna. Itu sebabnya dia sangat memperhatikan detail perizinan dengan mendaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejak 2018.

“Jadi memang benar ditemukan turunan kandungan pewarna berbahaya pada 3 SKU, dari 900 lebih barang yang kita daftarkan, yang kita produksi,” kata Gisella.

Madame Gie merupakan maklon kerja sama Gisella dengan produsen. Semua produk dipesan sesuai dengan prosedur dan Gisel sudah menerima surat permintaan maaf dari pabrik.

Selain tiga produk Madame Gie, ada 13 produk dari merek lain yang termasuk dalam daftar kosmetika dengan kandungan bahan berbahaya menurut BPOM.

-Casandra Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry)

-Casabdra Lip Balm Magic (Strawberry)

-Casandra Lip Balm Magic (Orange)

-Loves Me Keep Color Trio Eyeshadow

-Loves Me The Matte Eyeshadow

-Loves Me The Matte Eyeshadow

-Miss Girl Eyeshadow + Blush On No.2

-Miss Gilr Eyeshadow + Blush On No.3

-Miss Rose Matte 33 Orchid

-Miss Rose Matte 46 Love Bug

-Miss Rose Matte 52 Americano

-Miss Rose Matte 48 Beeper

-Miss Rose Matte 50 Loved

