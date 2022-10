Cyndi Lauper Terinspirasi Ibunya Mendirikan Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir 40 tahun sejak singel debut ikoniknya "Girls Just Want to Have Fun" dirilis, Cyndi Lauper membawa pesan sepanjang kariernya tentang pemberdayaan perempuan ke tingkat yang lebih tinggi.

Menanggapi Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan Roe v. Wade awal tahun ini, musisi pemenang Grammy berusia 69 tahun meluncurkan Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund untuk mendukung organisasi yang memperjuangkan hak untuk aborsi dan perawatan kesehatan reproduksi.

“Jika Anda tidak memiliki kendali atas tubuh Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menjadi warga negara kelas dua? Sekarang, pemerintah memiliki kendali atas tubuh Anda — bukan Anda. Apa yang seharusnya menjadi keputusan medis pribadi antara Anda dan dokter Anda? sekarang menjadi keputusan pemerintah," jelasnya. "Jadi, ini masalah besar bagi saya."

Dibuat dalam kemitraan dengan Tides Foundation, organisasi baru Lauper dibangun di atas slogan pedih - yang dicetak pada t-shirt yang dirilis untuk peluncuran dana tersebut - yang pertama kali muncul pada tanda-tanda protes di Women's March perdana di Washington, D.C. Bagi penyanyi dan aktivis, keunggulan lirik yang berkelanjutan berarti upaya feminisnya yang lama telah terbayar.

"Ketika kebanyakan wanita akan berkata, 'Siapa kamu, seorang feminis?' Dan orang-orang akan berkata, 'Yah, saya benar-benar seorang humanis.' Saya akan mengatakan, 'Ya, saya seorang feminis,'" kata Lauper. "Kemudian pada tahun 2017, saya melihat gadis-gadis muda ini dengan tanda 'Girls Just Want to Have Fundamental Rights', dan saya merasa seperti, 'Tahukah Anda? Semuanya sepadan.' Anak-anak kecil, mereka mendengarku."

Selama pembuatan album She's So Unusual tahun 1983, Lauper tidak serta merta menyadari betapa radikal lirik lagu-lagu seperti "Girls Just Want to Have Fun" akan terdengar oleh penonton. "Itu bukan politis, tetapi dalam banyak hal, karena beraninya saya mengatakan bahwa perempuan harus berkumpul dan bergembira?" kenangnya, mencatat bahwa kerumunan konser awalnya mencerminkan pesan dalam musiknya. "Ketika saya pergi tur, saya benar-benar melihat nenek, ibu dan anak perempuan - tiga generasi. Itu membuat saya berharga."

Musisi itu menceritakan dengan menyaksikan mendiang ibunya, Catrine, menanggung perceraian dari ayahnya serta "kekacauan" berikutnya dari pernikahan kedua dan perceraian menanamkan nilai-nilai yang begitu kuat dalam dirinya. dia. "Saya harus melihat secara langsung ketidaksetaraan dan dikotomi tentang bagaimana rasanya menjadi seorang wanita di dunia," katanya. "Dalam banyak hal, saya senang saya tahu di usia yang sangat muda. Saya memiliki level yang sangat rendah untuk BS."

Sebelum kematian Catrine pada usia 91 tahun awal tahun ini setelah pertempuran dengan Alzheimer dan demensia vaskular, dia muncul bersama Lauper di beberapa video musiknya. Sementara ibunya bukan seorang aktris, Lauper merasa dia mencuri perhatian di depan kamera - itulah sebabnya dia memintanya untuk tampil dalam visual "Girls Just Wanna Have Fun" di menit terakhir.

"Saya berkata, 'Bu, jika Anda melakukannya, itu akan sangat berarti bagi orang-orang karena kita akan menjadi ibu dan anak yang bekerja bersama, dan itu akan membawa beban yang berbeda,' dan dia berkata itu hebat," detail Lauper. "Semua yang dia lakukan, meskipun dia tidak berpengalaman, ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya di depan kamera. Dia memiliki begitu banyak hati."

Pasangan itu tetap sangat dekat sampai kematian Catrine pada bulan Juni, dan melalui saat-saat terakhir mereka bersama, Lauper dan saudara-saudaranya tetap di sisinya. "Dia berada di rumah sakit, dan kami bersama. Kami mencoba membuatnya senyaman mungkin untuknya. Kami membuatnya seperti spa," katanya. "Dia luar biasa, dan saya beruntung bisa memilikinya sebagai ibu saya karena itu mengilhami saya untuk melakukan banyak hal, termasuk Girls Just Wanna Have Fundamental Rights Fund."

Bersamaan dengan peluncuran organisasi tersebut, Lauper merilis video lirik untuk versi akustik baru "Sally's Pigeons," single yang dirilis tahun 1993 tentang seorang remaja yang hamil dan kemudian meninggal karena aborsi, yang hasilnya akan disumbangkan untuk dana tersebut. Meninjau kembali trek setelah keputusan SCOTUS yang kontroversial awal tahun ini membawanya kembali ke masa sebelum Roe v. Wade ada.

"['Sally's Pigeons'] adalah tentang berita utama surat kabar - 'Found Another Dead Young Woman.' [Ada] banyak wanita muda yang meninggal akibat aborsi ilegal yang tidak aman karena Anda tidak dapat memiliki prosedur yang aman,” kenangnya. "Orang-orang muda tidak tahu seperti apa itu. Saya melihatnya setiap hari. Saya tahu bagaimana hal itu mempengaruhi banyak wanita muda."

Terlepas dari keadaan hak aborsi saat ini, Cindy Lauper tetap sangat optimis tentang masa depan. "Saya benar-benar percaya bahwa di Amerika Serikat, kita dapat memperoleh kembali hak untuk memilih dan, suatu hari, benar-benar mencapai dan mengamankan kesetaraan penuh bagi perempuan," katanya. "Itu adalah hal utama saya sepanjang hidup saya - ingin menjadi setara."

