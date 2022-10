Hari Kesehatan Mental Sedunia Selena Gomez Tunjukkan Perjuangannya dalam Film Dokumenter

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez siap menunjukkan sisi baru dirinya kepada para penggemar. Penyanyi 30 tahun itu mengungkapkan kemenangan dan perjuangan kesehatan mentalnya dalam film dokumenter baru Selena Gomez: My Mind & Me, trailer yang dirilis pada hari Senin, 10 Oktober 2022.

"Jadilah dirimu apa adanya, Selena," kata Gomez pada dirinya sendiri dalam klip tersebut. "Tidak ada yang peduli dengan apa yang Anda lakukan. Ini tentang siapa saya. Baik-baik saja dengan keberadaan saya. Saya bersyukur masih hidup."

Dia melanjutkan dengan berjanji untuk bisa melewati fase tersebut. "Biarkan saya membuat janji. Saya akan berhenti hidup seperti ini. Bagaimana saya belajar bagaimana menghirup napas saya sendiri lagi?" katanya.

Trailer yang menampilkan lagu barunya yang akan segera dirilis, menunjukkan aktris Only Murders in the Building dalam berbagai tahap kehidupannya, dari video rumah masa kecil dan klip pertunjukan hingga rekaman pribadinya di rumah sakit.

Pada satu titik, Gomez tanpa riasan menangis kepada seorang teman dan berkata, "Seumur hidup saya, sejak saya masih kecil, saya telah bekerja. Dan saya tidak ingin menjadi seperti, super terkenal. Tapi saya tahu bahwa jika saya di sini, saya harus menggunakannya untuk kebaikan."

Dia kemudian mengungkapkan rasa tidak amannya, memberi tahu seorang teman bahwa dia takut dia tidak cukup baik, kekhawatiran yang mengganggu pertumbuhannya. Trailer tersebut mencakup cuplikan rekamannya di studio, bepergian dan berhenti di rumah seorang teman sekolah lama, yang memperkenalkan putrinya yang masih muda dengan Gomez. "Yang membuat saya bahagia adalah koneksi," kata Gomez. "Dan itu membantuku keluar dari pikiranku."

Pendiri Rare Beauty, yang terbuka tentang diagnosis gangguan bipolarnya, juga menjelaskan mengapa dia menjadi kerap mendukung kesehatan mental, mengatakan bahwa karena pengalamannya dalam hidup, dia merasa siap untuk memberikan semua yang dia pelajari kepada orang lain. "Jelas saya masih di sini untuk menggunakan apa pun yang saya miliki untuk membantu orang lain," katanya. "Semua yang telah saya lalui, itu akan ada di sana. Saya hanya menjadikannya teman saya sekarang ... saya tahu ini adalah awal bagi saya."

Selena Gomez sebelumnya merilis sebuah teaser untuk film dokumenter tersebut pada bulan September dan menulis di Instagram bahwa dia sedikit gugup tetapi juga bersemangat untuk berbagi sisi ini dari dirinya dengan para penggemar.

Pada hari Senin, dia menulis di Instagram bahwa dia membagikan trailer lengkap pada Hari Kesehatan Mental Sedunia. "Setiap nafas, sebuah terobosan. Untuk menghormati #WorldMentalHealthDay, saya ingin membagikan trailer untuk film dokumenter saya Selena Gomez: My Mind & Me. 4 November di @AppleTVPlus," tulisnya.

Selena Gomez: My Mind & Me disutradarai dan diproduksi oleh Alek Keshishian, yang juga menyutradarai film dokumenter tahun 1991 Madonna: Truth or Dare. Film dokumenter ini akan streaming di Apple+ pada 4 November 2022.

PEOPLE

