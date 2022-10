Gaya Jessica Biel Pakai Gaun Bulu Bertingkat Giambattista Valli

TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Biel dan suaminya Justin Timberlake menghadiri acara Children’s Hospital of Los Angeles atau CHLA Gala, Sabtu 8 Oktober 2022. Momen langka ini dimanfaatkan aktris 41 tahun itu dengan pernyatan gaya yang berani.

Jessica Biel tampil mengenakan gaun hitam berjenjang dari koleksi couture musim gugur/dingin 2022 Giambattista Valli. Gaunnya memiliki model unik dengan empat tingkat bulu hitam beraksen dengan jalinan perak dan pita putih, diakhiri dengan potongan leher berbentuk V dengan pita putih lainnya di dada. Aktris "Candy" - yang menyapa pasien CHLA di karpet merah - memilih aksesori sederhana, anting-anting stud dan cincin koktail.

Biel hadir di acara penggalangan dana amal dan juga menyemangati suaminya, yang menampilkan beberapa lagu hitsnya di gala tersebut. Di mana Timberlake tampak necis dalam tuxedo klasik dari Brunello Cucinelli di gala, yang diadakan di Barker Hangar di Santa Monica dan dipandu oleh Chris Pine dan ayahnya, Robert.

Bintang *NSYNC ini menampilkan lagu-lagu solonya selama 40 menit bersama dengan beberapa cover seperti "The Way You Look Tonight" Frank Sinatra dan bahkan menyertakan seorang pasien muda, Ella, di atas panggung untuk penampilan "Lovely Day."

Selain bernyanyi dia juga berbagi pengalaman pribadinya dengan rumah sakit selama lokasi syuting. “Keponakan saya, Zaya, menjalani operasi penyelamatan jiwa di CHLA, operasi jantung,” kata Timberlake, merujuk pada putri saudara ipar Justin Biel. “Saya merasa rendah hati dan merasa terhormat berada di sini malam ini, dan jika kalian ingin saya kembali bernyanyi untuk makan malam saya, Anda tahu bagaimana cara mendapatkan saya.”

Begitu juga dengan Jessica Biel yang berbagi cerita serupa di Instagram-nya. "Tadi malam semua berpakaian untuk mendukung tujuan yang dekat dengan hati kita. Sangat istimewa memiliki saudara laki-laki saya bersama kami - putrinya menjalani operasi jantung yang menyelamatkan jiwa di CHLA dan kami sangat bersyukur dan bangga menjadi bagian dari komunitas ini," tulisnya dalam keterangan unggahannya.

Pasangan - yang merupakan orang tua dari putra Silas dan Phineas - ingin tetap low profile di antara pasangan Hollywood lainnya. Penampilan publik terakhir mereka berlangsung selama Paris Fashion Week musim panas ini. Jessica Biel dan Justin Timberlake menghadiri pertunjukan pakaian pria musim semi / musim panas 2023 termasuk Dior, Louis Vuitton dan Kenzo - kemudian menuju liburan Sardinia pada bulan Juli.

