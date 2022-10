Constance Wu Menjadi Ibu Memperbaiki Hubungan yang Renggang dengan Ibunya

TEMPO.CO, Jakarta - Constance Wu mengungkapkan lebih banyak detail dari memoar barunya yang sangat pribadi, "Making a Scene." Salah satunya dia menceritakan tentang bagaimana menjadi seorang ibu membantu memperbaiki hubungannya dengan sang ibu.

Wu, yang diam-diam menyambut anak pertamanya dengan pacarnya Ryan Kattner pada Agustus 2020, berbicara tentang menerima saran untuknya yang sekarang berusia 2 tahun dari kelompok ibunya dan teman-teman sesama ibu, serta ibunya sendiri, yang tidak pernah berbicara dengannya selama lima atau enam tahun.

"Hubungan [dengan ibumu] adalah sebuah perjalanan, dan itulah yang indah dari itu, tetapi itu adalah salah satu hal yang saya tulis di buku saya yang membuat saya malu dan malu untuk waktu yang lama," katanya tentang hubungan ibu dan anak itu. "Saya tidak berbicara dengannya, bahkan email, dan itu terserah saya. Tetapi hal yang indah tentang menjadi hamil adalah itu membawa kami bersama lagi, dan kami telah berdamai sejak itu dan terus membangun hubungan yang indah."

Dalam "Making a Scene," Wu menceritakan bagaimana dia mengambil pengawasan publik dari "Fresh Off the Boat" pada ibunya, yang mengarah ke hubungan yang tegang. "Paranoia dan kecemasan membuat saya mengatakan hal-hal yang menyedihkan kepadanya," tulisnya, menurut Us Weekly. Wu merahasiakan hubungan terasing dari kebanyakan orang. "Hanya saudara perempuan dan teman dekat masa kecil saya yang tahu tentang ini. Saya tidak pernah membicarakan tahun-tahun keterasingan itu karena saya takut akan penghakiman," tulis Wu.

Memoar aktor ini juga terdiri dari kisah-kisah pribadi yang kuat dari masa kecil dan kariernya, termasuk perincian upaya bunuh diri setelah menghadapi reaksi keras media sosial pada tahun 2019. Dia juga membuka tentang pelecehan seksual di awal karirnya, serta mengalami pelecehan seksual dan intimidasi saat syuting "Fresh Off the Boat".

"Saya ingin membicarakannya sehingga wanita muda lainnya yang mungkin berjuang dengan hal yang sama tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada cahaya di ujung terowongan yang ge;ap. Butuh kerja keras tetapi Anda bisa sampai di sana," kata aktris Crazy Rich Asians, tentang pengalaman menyakitkannya saat mengobrol dengan Kelly Clarkson dalam The Kelly Clarkson Show, pada, Kamis 6 Oktober 2022.

