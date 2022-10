Gaya Busana Kim Kardashian Sering Dikritik Kanye West

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mengatakan bahwa gaya berpakaiannya ketika menghadiri Milan Fashion Week dikritik mantan suaminya, Kanye West. Saat itu Kim datang ke pekan mode itu untuk menyaksikan adik perempuannya Kendall Jenner berjalan di acara Prada.

Saat berada di Italia, Kim mengenakan beberapa pakaian yang dipilih Prada. Lalu dia menerima pesan teks dari mantannya yang berisi kritik tentang pakaiannya, termasuk tampilan serba hitam dengan kacamata hitam dan jumpsuit cokelat-oranye. Bagi West, keduanya bukanlah yang terbaik.

"Tidak ada kacamata putih," Kim, 41, membacakan pesanya dari Kanye, mengacu pada kacamata hitam putih yang baru-baru ini dia kenakan.

"Tampilan oranye membuat saya sangat marah. Akan masuk penjara sebelum saya keluar dengan itu," dia membaca pesan lain dari mantannya, mengacu pada jumpsuit yang juga tidak disukai Kendall.

Kim menertawakan kedua pesan ini. Dia mengatakan dalam pengakuan bahwa ketika dia berada di Italia, Kanye ada di rumah bersama anak-anak.

"Dia tidak bisa menahan diri," katanya di acara West, 45. "Kita bisa menertawakan hal-hal yang kita suka atau tidak suka. Tidak peduli betapa gilanya kadang-kadang, kita akan selalu menjadi keluarga, dan saya akan membalas pesannya dan berkata, 'kamu tahu, kamu telah memakai sepatu bot itu untuk waktu yang lama, jadi ketika siap untuk mengganti pakaian, beri tahu saya, dan kamu dapat meminta saran saya.'"

Kanye West memiliki peran besar dalam fashion Kim. Sejak keduanya mulai berkencan pada tahun 2012, bahkan setelah perpisahan mereka pada 2021, Kanye telah berpengaruh dalam apa yang dikenakan pendiri SKIMS itu.

Dia secara terbuka mengkritik gaun Met Gala 2019 Kardashian pada episode Keeping Up with The Kardashians, dengan mengatakan bahwa dia tidak menyukai korset gaun itu.

"Saya mengalami transisi di mana menjadi seorang rapper, melihat semua gadis ini dan melihat istri saya, seperti, 'Oh, gadis saya harus seperti gadis-gadis lain yang memamerkan tubuh mereka.' Saya tidak menyadari bahwa itu mempengaruhi jiwa dan semangat saya sebagai seseorang yang sudah menikah dan ayah sekarang ... akan memiliki empat anak. Korset adalah bentuk pakaian dalam, panas, untuk siapa?" kata Kanye di acara itu saat itu.

Selama keduanya menikah, Kanye berada di balik gaya Kim. Setelah bercerai, Kim mengaku kesulitan menemukan gayanya sendiri. Dia mengatakan di The Kardashians bahwa dia berjuang untuk menemukan jalannya sendiri sebagai wanita lajang.

"Bahkan sekarang saya mengalami serangan panik seperti, apa yang saya pakai?" dia berkata.

Kanye menjadi fashion stylist Kim Kardashian ketika dia tampil dengan jumpsuit Balenciaga hot pink. Lalu saat tampil di acara Wall Street Journal untuk menerima penghargaan inovator untuk SKIMS, dia bingung akan memakai pakaian apa. Akhirnya dia memilih gaun kulit cokelat dari koleksi SKIMS x Fendi, melengkapi penampilannya dengan sarung tangan yang serasi, sepatu bot kulit ular, dan perhiasan berlian. Namun, Kanye West mengkritiknya dengan tampilan itu. "Dia bilang karier saya sudah berakhir. Dan kemudian dia menunjukkan foto Marge Simpson mengenakan sesuatu yang mirip," katanya.

PEOPLE

Baca juga: Stuart Weitzman Tunjuk Kim Kardashian Sebagai Duta Merek Tunjukkan Kekuatan Baru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.