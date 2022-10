Ariel Tatum Tampil di Le Defile L'Oreal Paris Ingat Perjalanan Self-love

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Ariel Tatum dan Tamara Dai di panggung “Le Defile

L’Oreal Paris” mencuri perhatian publik di Indonesia, tapi juga dunia. Keduanya telah menyuarakan “Walk Your Worth” yakni manifestasi slogan “Because You’re Worth It” atau “Karena Kamu Begitu Berharga” untuk mendukung semua perempuan di seluruh dunia.

Le Défilé L’Oréal Paris lebih dari sebuah peragaan busana, namun juga perayaan bagi perempuan untuk merayakan kecantikan, kekuatan serta potensi perempuan yang sudah berjalan selama lima tahun sebagai bagian resmi Paris Fashion Week. Le Défilé L’Oréal Paris ini dilaksanakan di École Militaire, sebuah monumen nasional di jantung kota Paris yang menampung berbagai fasilitas pelatihan militer dan simbol keunggulan bangsa Prancis.

Ariel Tatum tampil elegan mengenakan gaun merah dari koleksi Elie Saab. Gaun itu memiliki model garis leher yang rendah, lengan panjang puff, belahan tinggi di bagian depan, serta aksen kain menjuntai di bagian samping. Dia melengkapi penampilannya dengan aksesori berupa anting subeng koleksi Tulola.

Sedangkan Tamara Dai tampil bergaya boyish. Dia mengenakan blazer dark blue dan rok A-line panjang dengan belahan tinggi. Sebagai pelengkap penampilannya, content creator fashion itu mengenakan sepatu boot setinggi lutut berwarna silver.

Tamara Dai menampilkan kreasi untuk koleksi busana L'Oreal dalam Paris Fashion Week, di Paris, Prancis, 2 Oktober 2022. REUTERS/Johanna Geron

Dalam unggahan Instagram-nya, Ariel Tatum mengaku bahwa dia merasakan gejolak emosional dalam dirinya saat berjalan di atas runaway fashion show. "Karena tiba-tiba teringat kembali perjalananku dalam menerima, menghargai, dan juga mencintai diri sendiri beberapa tahun belakang ini," tulisnya.

Ariel Tatum menampilkan kreasi untuk koleksi busana L'Oreal dalam Paris Fashion Week, di Paris, Prancis, 2 Oktober 2022. Ariel menampilkan kreasi L'Oreal bersama para seleb dunia seperti, Andie MacDowell hingga Eva Longoria. REUTERS/Johanna Geron

Aktris Sayap-Sayap Patah itu melanjutkan bahwa perjalanannya dapat menerapkan self-love membutuhkan jalan berliku. "Ketika “sampai” di titik penerapan, bukan berarti bisa santai-santai dan berhenti berjuang untuk lebih mawas diri. Setiap harinya harus ingat untuk refleksi, ke diri yang selalu berubah dan berkembang ini," katanya. "Melelahkan, dan terkadang sulit untuk mengalahkan rasa malas dan juga godaan untuk hidup dalam survival mode yang rasanya jauh lebih mudah dan praktis. Tapi di beberapa saat dalam hidup, bahagia luar biasa rasanya ketika melihat ke belakang, dan menyadari seberapa jauh aku sudah melangkah dan berkembang."

Salah satunya saat berjalan di Le Defile L’Oreal Paris. "Dengan bekas luka terbesar di paha kananku terlihat, aku mengingatkan diriku sendiri seberapa jauh aku telah melangkah. Terlepas dari semua yang telah terjadi, di sinilah saya, sangat diberkati dan bersyukur atas semua yang saya miliki, dan semua yang saya miliki, saat ini, di sini," tulisnya dalam bahasa Inggris. Tak lupa dia juga berterima kasih uttuk pendukungnya, serta yang ikut berbagi perjuangan kesehatan mental sejak Oktober 2019. "Here we are three years later. Celebrating again, on mental health awareness month. This one is for us. Remember to always choose happiness. Sending you all my love and light."

