5 Rutinitas Kecantikan Ana de Armas yang Punya Kulit Sensitif

TEMPO.CO, Jakarta - Selama beberapa tahun terakhir, Ana de Armas membintangi beberapa film terkemuka, seperti Knives Out, No Time to Die, dan Blonde, tetapi dia juga menjalin kemitraan dengan La Mer dan menjadi duta merek global untuk Estée Lauder.

Hubungan wanita berusia 33 tahun dengan rutinitas perawatan kulit dan kecantikannya telah berkembang seiring bertambahnya usia, pindah dari Kuba ke Los Angeles untuk menjadi aktor penuh waktu. Saat ini, filosofi utamanya dalam melihat kecantikan adalah dengan menggunakan produk yang cocok untuknya—bukan hanya apa pun yang sedang tren.

“Saya telah mencoba begitu banyak produk berbeda yang super mahal atau memiliki reputasi super keren dan mewah, tetapi mereka tidak cocok dengan saya,” katanya kepada Who What Wear. "Setiap orang harus mencoba menemukan cara mereka sendiri untuk merasa cantik tanpa mengikuti orang banyak."

Berikut ini rutinitas perawatan kulit Ana de Armas

1. Punya kulit yang sangat sensitif

Kulit Ana bisa menjadi sangat reaktif terhadap semua makeup yang harus dipakai setiap hari ketika sedang syuting. Sehari sebelum pemotretan, dia menghindari melakukan sesuatu yang tidak biasa dengan kulitnya—seperti eksfoliasi kulit atau facial. “Saya mencoba untuk tidak memikirkannya karena saya bersumpah, jika saya terlalu stres, saya akan berjerawat," katanya kepada Allure.

2. Rutinitas perawatan kulitnya menjadi lebih kompleks selama bertahun-tahun

Selama menjadi aktor, Ana telah berusaha keras untuk menyempurnakan rutinitas perawatan kulitnya. Tapi dia juga tidak keberatan mengambil jalan pintas, itulah sebabnya dia menyukai krim multitasking yang membantunya melakukan beberapa langkah rutin perawatan kulit hanya dengan satu sapuan. “Ini mengangkat, menghidrasi, mengencangkan, dan meningkatkan kolagen, ditambah teksturnya yang luar biasa,” jelasnya dalam sebuah wawancara dengan Glamour.

Di pagi hari, dia akan menggunakan gua sha rose quartz untuk digunakan dengan serum kedua. “Saya hanya memijat wajah saya selama saya bisa sampai tidak dingin lagi. Anda benar-benar dapat merasakan serum menembus kulit Anda — menjadi bagus dan merah muda, darah dan sirkulasi mengalir, dan itu benar-benar bagus. Ini membantu saya bangun!” ujarnya.

3. Rutinitas makeup yang cukup minimalis

Itu berasal dari asuhannya di Kuba, yang mengajarinya untuk memandang kecantikan sebagai hal yang alami. “‘Cuci muka, sisir rambut, jauhi sinar matahari’—itulah yang saya dengar,” katanya kepada Refinery29. “Filosofinya adalah tentang merawat kulit Anda, mencucinya, mengoleskan krim. Lagi pula, kami tidak punya banyak, jadi ini semua tentang bekerja dengan apa yang Anda dapatkan."

Bintang The Grey Man suka memakai maskara dan perona pipi, jika tidak ada yang lain, dalam hal riasan. "Saya biasanya memakai blush on di bibir saya, atau sebaliknya," katanya. "Untuk kehidupan sehari-hari, saya suka riasan yang polos dan sederhana."

4. Melindungi kulit dari paparan matahari

“Tumbuh di Kuba, saya selalu berada di pantai di bawah sinar matahari,” katanya kepada InStyle. "Saya tidak memiliki rasa perawatan kulit yang baik saat itu. Sekarang saya semakin tua, saya jauh lebih sadar betapa pentingnya itu."

Salah satu cara favoritnya untuk melindungi kulitnya? Coola's Pina Colada Classic Body Organic Sunscreen Spray SPF 30. "Tabir surya COOLA luar biasa," katanya kepada Marie Claire. "Saya suka aromanya. Mereka sangat akrab: Ini semua tentang piña colada dan jambu biji, sangat dekat dengan rumah bagi saya . Saya menyemprotkannya ke seluruh tubuh, dan saya suka kilau yang diberikannya pada tubuh Anda."

5. Selalu membawa lip blam

“Beberapa dari lip blam, sebenarnya, karena saya terus kehilangannya” katanya kepada Glamour. "Itu hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk bibirmu." Ana adalah penggemar sebagian besar lip balm Estée Lauder karena manfaat pelembabnya dan fakta bahwa mereka hadir dalam banyak warna.

