Kylie Jenner Tampil dengan Alis Di-bleaching di Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner tampil dengan gaya riasan baru di Paris Fashion Week dengan alis yang di-bleaching. Alis bintang “The Kardashians” itu tampak lebih putih dari biasanya ketika keluar pada Sabtu, sekali dengan gaun ketat berwarna cokelat dan sekali lagi dengan gaun kemeja neon.

Setelah menunjukkan pakaian melalui Instagram Stories, Jenner memfilmkan dirinya menghapus riasannya. Dia menyeka alisnya, memperlihatkan alis pirang di bawahnya.

Kemudian pada hari yang sama, bintang reality, 25, melihat lebih dekat bayangan baru dalam tayangan slide.

“slay sleep repeat,” kata pendiri merek produk kecantikan Kylie Cosmetics itu pada keterangan foto dirinya yang sedang bersantai di tempat tidur dengan set pakaian dalam, serta sepatu bot yang serasi. Jenner makan anggur hijau sambil berpose dengan alisnya dipajang di bawah sinar.

Pengikut media sosial bintang serial Hulu itu memiliki reaksi beragam terhadap penampilannya yang memutih. Seorang pengguna Instagram menyebut Jenner sebagai "malaikat" di bagian komentar, yang lain menulis, "Bruh alismu. … Aneh saja.”

Alumni “Keeping Up With the Kardashians” ini bukan pertama kali memutihkan alisnya, sebelumnya dia mendokumentasikan prosesnya pada September 2015 saat pemotretan sampul Elle Canada. "Oh tidak," kata Jenner pada foto selfie Instagram dengan pemutih di wajahnya.

Tujuh tahun kemudian, Kendall Jenner memilih tampilan yang sama di Met Gala. Untuk menghormati tema “In America: An Anthology of Fashion” pada Mei 2022, model berusia 26 tahun ini memasangkan atasan Prada tulle hitam dengan rok satin.

Sementara Kylie tidak menghadiri gala bersama kakak perempuannya, tapi pengusaha itu berusaha keras untuk tampil memukau di Paris Fashion Week. Selain mini rajutan dan jaket croc-print, pencipta Kylie Cosmetics menjadi berita utama dengan lengan batwing pada Rabu, diikuti oleh gaun dengan garis leher yang menjuntai pada hari berikutnya.

PAGESIX

Baca juga: Kylie Jenner Cerita Perbedaan yang Dialami Usai Melahirkan Anak Pertama dan Kedua

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.