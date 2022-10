Hari Terakhir Syuting Emily In Paris Lily Collins Dapat Pesan Cinta dari Suami

Baca juga: Lily Collins Pamer Poni Baru Ungkap Tanggal Tayang Emily in Paris 3

"Kata-kata tidak dapat mengungkapkan berapa banyak emosi yang saya rasakan ketika saya menyelesaikan setiap musim Emily in Paris dan tahun ini tidak berbeda. Kami benar-benar memiliki kru terbaik, paling berdedikasi yang ada, dan pemeran yang bisa saya sebut keluarga," tulisnya pada keterangan postingan. "Terima kasih telah mendukung, menyemangati, dan menyemangati tanpa henti dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan semuanya. Saya tidak sabar untuk membagikan apa yang telah kami buat. Bangga bahkan tidak adil."

"Dari hari pertama hingga hari terakhir, terima kasih telah mendukung dan menyemangati saya Charlie McDowell ," tulisnya pada keterangan foto. "Sudah hampir waktunya untuk gantung sepatu lagi. Selamat hari terakhir untuk kru Emily in Paris kami yang sangat berdedikasi. Keluarga pemain yang luar biasa dan kaki saya yang lelah dan bahagia."

Catatan itu berbunyi, "Semoga hari pertamamu menyenangkan, Emily. Tunjukkan pada mereka siapa bosnya! [Cinta] C"

Para penggemar Emily in Paris dapat melihat gaya rambut baru Lily Collins segera

Mandy Moore mengatakan suaminya tetap bertahan meski dia memerankan banyak usia selama berperan dalam This Is Us

