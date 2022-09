Tema Met Gala 2023 Penghormatan untuk Mendiang Desainer Karl Lagerfeld

TEMPO.CO, Jakarta - Karya Karl Lagerfeld, perancang busana terkenal Jerman yang meninggal pada Februari 2019 dalam usia 85 tahun, akan dirayakan dalam Met Gala 2023. Penyelenggara tahunan Metropolitan Museum of Art's Costume Institute mengumumkan temanya pada Jumat, 30 September 2022, di studio foto Lagerfeld di Prancis.

Met Gala 2023 bertema, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty," yang akan memamerkan sekitar 150 pakaian terbaik Lagerfeld sepanjang karirnya yang produktif selama enam dekade, desain yang dia buat saat bekerja untuk merek seperti Balmain, Patou , Chloé, Fendi, Chanel dan label eponimnya sendiri.

Sebagian besar pakaian akan disertai dengan salah satu sketsa ikonik Lagerfeld dari arsipnya. Gambar-gambar itu adalah cara Lagerfeld berkomunikasi terutama dengan asisten desainnya, sesuatu yang mengilhami kepala kurator Institut Andrew Bolton untuk menyatukan tema tersebut.

"Setiap desain dalam hidupnya adalah sketsa," kata Bolton kepada CNN setelah pengumuman itu, seperti dilansir dari laman People. "Dan ketika saya melihat gambarnya, saya berpikir, 'Ini sangat menawan, sangat aneh, sangat impresionistik.' Tapi yang tidak saya sadari adalah bahwa mereka berisi informasi yang sangat tepat — tentang garis bahu atau panjang lengan baju. Dan (stafnya) tahu persis apa arti garis ini atau apa arti titik itu, dan mereka dapat memecahkan kodenya."

Kar Lagerfeld adalah sosok ikon dalam industri fashion, yang dikenal dengan setelan hitam khasnya, sarung tangan, kacamata hitam, dan tentu saja, rambut putih yang dikuncir kuda. Sebelum kematiannya, Lagerfeld secara khusus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti bekerja, mengatakan kepada The New York Times pada tahun 2015 bahwa dia akan "mati di tempat." Dan seperti pendahulunya, Gabrielle Chanel yang meninggal saat mengerjakan koleksi berikutnya, dia juga bekerja sampai akhir.

Dia absen pertunjukan Paris Haute Couture terakhirnya pada Januari 2019, tetapi dia masih mendesain koleksi dan bahkan memberi instruksi kepada timnya di Fendi untuk lini pakaian siap pakai musim gugurnya.

Selain desain busana, Lagerfeld adalah seorang fotografer dan sutradara video, yang telah membuat semua kampanye iklan untuk merek yang ia rancang. Dia memotret inspirasinya dan bekerja dengan setiap model dan aktris top di industri ini termasuk Claudia Schiffer, Kristen Stewart dan aktris papan atas lainnya yang tak terhitung jumlahnya.

Met Gala diadakan setiap tahun pada hari Senin pertama bulan Mei dan merupakan salah satu adegan busana yang paling dinanti tahun ini. Digambarkan sebagai acara fashion setara Academy Awards, ini acara penggalangan dana untuk Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, secara resmi berjudul The Anna Wintour Costume Center - dinamai pemimpin redaksi Vogue, yang telah menjadi anggota ketua gala sejak tahun 1995.

Meskipun Gala dimulai pada tahun 1948, baru pada tahun 1970-an Gala mulai memusatkan pamerannya pada sebuah tema. Tema-tema sebelumnya termasuk "Camp: Notes on Fashion" 2020, yang menghadirkan tampilan luar biasa, kitsch yang mendorong mode hingga batasnya dan "In America: A Lexicon of Fashion" 2021, yang memberi penghormatan pada kualitas ekspresif Amerika.

Tema Met Gala 2022 adalah "In America: An Anthology of Fashion," dengan dress code yang disepuh glamor dan dasi putih untuk menyalurkan periode waktu antara 1870 hingga 1890 (dikenal sebagai Gilded Age New York). Met Gala 2023 dijadwalkan pada 1 Mei. Pameran ini akan dipamerkan kepada publik mulai 5 Mei hingga 16 Juli.

PEOPLE

Baca juga: Kylie Jenner Simpan Gaun Met Gala untuk Dipakai Stormi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.