Gaya Edgy Cara Delevingne Pamer Koleksi Kolaborasi dengan Karl Lagerfeld, Cara Loves Karl

TEMPO.CO, Jakarta - Cara Delevingne menghadiri perayaan khusus koleksi kapsul Cara Loves Karl selama Paris Fashion Week pada Selasa, 27 September 2022. Koleksi ini merupakan kolaborasi aktris tersebut dengan mendiang desainer Karl Lagerfeld yang dirilis di New York Fashion Week awal bulan ini.

Delevingne bergaya edgy mengenakan jaket tuksedo besar dengan belt di lehernya yang menampilkan nama Lagerfeld serta ikat pinggang yang serasi di pinggangnya. Model itu melengkapi penampilannya dengan sepatu bot hitam setinggi paha.

Selasa pagi, Delevingne menampilkan tampilan Cara x Karl lainnya dalam pakaian yang dia bagikan di Instagram. Tampilan itu termasuk blazer hitam ramping dengan celana yang serasi dan sepatu pumps klasik berujung runcing. Dia memilih tanpa blus di bawah blazernya, memamerkan garis lehernya yang menjuntai.

"Cara karl," tulisnya di samping set foto.

Delevingne mengumumkan koleksi tersebut bulan lalu. Dia mengatakan kepada Vogue bahwa dia tidak ingin potongan-potongan itu dibatasi oleh norma-norma gender. "Saya tidak pernah mengerti bagaimana kita bisa mendefinisikan pakaian dengan gender," katanya. "Penting bagi saya bahwa koleksinya tidak hanya unisex, tetapi juga tanpa gender."

"Kami telah mengerjakan kolaborasi ini selama beberapa tahun," tambah Delevingne. "Saya benar-benar percaya [Karl] akan sangat bangga dengan apa yang telah kami ciptakan dan bagaimana kami membuatnya - tanpa menentukan siapa yang harus memakainya, membiarkan orang tersebut mendiktekan seperti apa mode sebenarnya."

Dia juga mengungkap tentang ikatan spesialnya dengan Lagerfeld, yang meninggal pada Februari 2019, selama wawancara dengan Grazia USA dan mengingat pertemuannya dengan Lagerfeld di sebuah acara Chanel.

"Pertama kali saya bertemu dengannya, saya langsung terpesona oleh kebaikan dan kemurahan hatinya," kata aktris Only Murders in the Building, yang saat itu berusia 20 tahun. "Karl benar-benar mengajari saya pentingnya menerima keanehanmu. Dia adalah dirinya sendiri yang unik dan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Saya mencoba untuk hidup dengan sikap itu setiap hari."

Delevingne berkata, pesan dari koleksi Cara Loves Karl adalah tentang inklusivitas. "Tidak masalah bagaimana kamu mengidentifikasi. Ada bagian dalam koleksi ini untuk semua orang. Dibuat untuk semua orang."

Dia menambahkan bahwa pembicaraan tentang kolaborasi dimulai tak lama setelah Lagerfeld meninggal, ketika merek tersebut meminta Delevingne untuk membuat baju penghormatan.

Mengenai bagaimana dia menjaga warisan Lagerfeld tetap hidup, Cara Delevingne membuka tentang bagaimana dia menginspirasi kolaborasi mereka. "Bagi saya, gaya Karl tidak lekang oleh waktu, klasik, chic, namun sederhana, dan selalu memiliki twist - itulah yang saya ingat saat membuat koleksi ini," katanya. "Karl adalah warisan terbesarnya sendiri. Semua yang dia lakukan akan dikenang dan dilihat sebagai inspirasi bagi generasi mendatang."

PEOPLE | JUST JARED

