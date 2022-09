Gaya Edgy Rihanna dengan Ruched Dress dan Sepatu Boots HItam

TEMPO.CO, Jakarta - Rihanna terlihat bergaya edgy dan romantic saat kencan malam dengan kekasihnya A$AP Rocky. Bintang pop dan maestro Fenty menghadiri afterparty untuk festival musik Rolling Loud, New York, Amerika Serikat, pada hari Sabtu, 24 September 2022

Superstar itu difoto mengenakan potongan-potongan dari koleksi musim semi 2023 Dion Lee, saat ia melapisi jaket motor abu-abu dan hitam yang terlalu besar di atas minidress abu-abu yang indah, yang menampilkan detail ruched, garis leher asimetris, dan maxi-length train yang disampirkan.

Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu bot berujung runcing hitam ultra-tinggi dari Balenciaga, bersama dengan aksesori termasuk anting-anting starburst, kalung berlian, dan cincin berlian besar. Rambutnya ditata dengan kuncir kuda rendah dengan gaya curtain bang disapu ke samping, dan dia mengenakan tampilan riasan glam yang halus dengan bibir gelap.

Sementara itu, Rocky tampil kasual dengan jeans light-wash, sweater putih dengan desain gummy-bear warna-warni, topi hitam yang pas, dan rantai emas dengan rantai permata berbentuk Lego.

Awal pekan ini, pelantun "Work" itu tampil dalam iterasi baru dari salah satu penampilan gaya jalanan favoritnya, memasangkan kaus besar berwarna kuning cerah Mekah dengan jeans hitam berkaki lebar spiral dari Mugler oleh Casey Cadwallader. Dia melengkapi penampilannya dengan aksesoris over-the-top, termasuk bagal bertumit halus Saint Laurent berwarna hitam, tas pelana velour Dior Adiorable yang langka, dan rangkaian kalung berlian.

Di unggahan terbarunya di Instagram, ibu satu anak tiu mengisyaratkan bahwa dia akan tampil di Super Bowl Halftime Show pada Februari 2023. Dalam foto tersebut, tampak tangan Rihanna sedang memegang bola. Pelantun "Umbrella" itu memberi caption pada postingan tersebut dengan satu titik.

Roc Nation kemudian memposting gambar yang sama di akun Instagram masing-masing, menulis, "Let's GO," dan menandai Rihanna dan NFL, sambil menambahkan tagar "#SBLVII." Namun perwakilan untuk Rihanna, NFL dan Roc Nation tidak segera menanggapi permintaan komentar People.

Jay-Z yang sebelumnya menandatangani kesepakatan dengan NFL untuk memimpin liga hiburan musik, mengatakan Rihanna adalah generasi bertalenta. "Seorang wanita dari awal yang sederhana yang telah melampaui harapan di setiap kesempatan. Seseorang yang lahir di pulau kecil Barbados yang menjadi salah satu artis paling terkemuka yang pernah ada. Mandiri dalam bisnis dan hiburan," katanya.

Seth Dudowsky, Kepala Musik NFL, antusias menyambut Rihanna ke panggung Apple Music Super Bowl Halftime Show. "Rihanna adalah artis sekali dalam satu generasi yang telah menjadi kekuatan budaya sepanjang karirnya. Kami berharap dapat berkolaborasi dengan Rihanna, Roc Nation, dan Apple Music untuk menghadirkan pertunjukan Halftime Show bersejarah lainnya kepada para penggemar," ujarnya.

Rihanna memiliki total 14 lagu No. 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 AS, serta 31 lagu top 10 secara umum. No 1 pertamanya, "SOS," mencapai puncak tangga lagu pada tahun 2006, sementara puncak tangga lagu terbarunya "Work" melakukan hal yang sama satu dekade kemudian.

Dia belum merilis album baru dalam enam tahun sejak rilis album studio kedelapan yang dicintai penggemar, Anti, yang juga menelurkan hits seperti "Kiss It Better," "Needed Me," dan "Love on the Brain. ." Pada tahun-tahun sejak itu, Rihanna telah menjadi wanita miliarder mandiri termuda di negara ini, berkat kesuksesannya yang berkelanjutan dengan lini kosmetik Fenty Beauty dan lini pakaian dalam Savage x Fenty, dan baru melahirkan anak pertamanya dengan A$AP Rocky pada tahun 2022.

