Kim Kardashian Lebih Santai Menghadapi Kritik setelah 15 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menjadi sorotan kamera selama 15 tahun, Kim Kardashian sudah terbiasa mendapatkan kritik. Tapi kini dia cuek dan lebih santai terhadap kritik itu. Cara ini membuat dia dan keluarganya lebih mudah menjalani hidup seperti yang diinginkan.

"Ini menjadi lebih mudah karena saya merasa saja mencapai tingkat di mana bisa melihat begitu banyak kebisingan, dan kami memiliki satu sama lain, kami memiliki keluarga sebagai sistem pendukung," kata perempuan berusia 41 tahun itu kepada pembawa acara Michael Strahan di Good Morning America, Selasa, 20 September. "Saya tidak bisa melakukannya tanpa keluarga saya."

Seperti yang Kim catat, dia dan keluarganya serig mendapatkan kritik. Tapi dia dan adik atau kakaknya, juga ibunya, saling menguatkan. "Ketika terlalu banyak kebisingan, semua orang di sana kerkata, 'Oke, kita tahu apa yang sebenarnya. Kita tahu apa yang terjadi. Ini tidak masalah. Mari kita kembali ke apa yang kita ketahui, dan itu satu sama lain.' Dan saya merasa sangat bersyukur bahwa kami memiliki semua pengalaman itu pada saat yang sama sehingga kami dapat benar-benar bersandar satu sama lain."

Sejak Kim dan keluarganya, ibunda Kris Jenner, saudara laki-laki Rob, dan saudara perempuan Kourtney dan Khloe Kardashian serta Kendall dan Kylie Jenner, muncul di televisi dalam reality show Keeping Up with The Kardashians, mereka kadang-kadang mengeluarkan tanggapan atas kritik.

Baru-baru ini, pendiri SKIMS itu berbicara kepada para haters yang mempertanyakan mengapa dia menjadi terkenal padahal tidak punya bakat. "Hanya karena kami tidak bernyanyi dan menari dan berakting di acara itu tidak berarti bahwa ketenaran tidak datang dari itu."

"Maksudku, aku bisa memberimu sejuta bakat raja," lanjut Kim Kardashian "Saya bisa memasak dengan baik, menggunakan jari kaki saya untuk apa pun. Saya bisa memberi tahu Anda hal yang paling aneh di planet ini. Tapi saya pikir bakat saya adalah pemasaran dan bisnis di balik penjualan produk dan mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan membuatnya terasa dapat dicapai, tetapi juga sedikit tidak dapat dicapai pada saat yang sama. Saya tidak akan mengatakan itu bakat. Saya pikir itu sedikit sihir dan pengetahuan bisnis. Mungkin itu bakat, saya tidak tahu," kata dia.

E!ONLINE

Baca juga: Melajang Lagi Kim Kardashian Fokus dengan Pencapaian Diri Sendiri

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.