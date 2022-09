Alasan Mengapa Ratu Elizabeth II Tak Pernah Difoto saat Hamil

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Elizabeth II adalah ibu dari empat anak: Raja Charles III, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Meskipun jadi perempuan terpopuler di dunia, kehidupan keluarga Ratu jarang diketahui. Dia tidak pernah digambarkan hamil kecuali sekali ketika perutnya belum terlalu besar.

Ini adalah salah satu protokol Kerajaan Inggris pada masa itu. Keluarga kerajaan dilarang keras muncul selama kehamilan. Mereka juga tidak diperbolehkan berbicara di depan umum tentang hal itu.

Kehamilan dipandang sebagai hal yang tabu saat itu. Sama seperti orang biasa, keluarga kerajaan juga menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dilindungi.

Tapi bagaimana Ratu Elizabeth menyembunyikan kehamilannya dari dunia? Menurut laporan, Ratu tidak menerima kehamilannya seperti yang dilakukan anggota keluarga kerajaan di masa sekarang. Dia menyembunyikan kehamilannya di balik blus longgar dan mantel kotak. Dia selalu menjaga kehamilan tertutup. Selama masa akhir kehamilan, dia menjauhkan diri dari kehidupan publik.

Tapi Istana Buckingham membuat pengumuman terselubung. Pada 1948, selama kehamilannya, Istana Buckingham mengumumkan, "Yang Mulia Putri Elizabeth tidak akan melakukan pertemuan publik setelah akhir Juni." Raja Charles III lahir pada 14 November 1948.

Namun, kini kondisi berbeda. Anggota keluarga kerajaan lebih terbuka terhadap kehamilan. Meghan Markle dan Kate Middleton, misalnya, tampil di depan umum selama kehamilan mereka.

Sesuai laporan, Ratu menganggap kata "kehamilan" sebagai sesuatu yang vulgar. Alih-alih menggunakan kata itu sendiri, dia meminta orang untuk menggunakannya sebagai "dengan cara keluarga" (in the family way), sebuah ungkapan kuno.

Menurut The Sun, Ratu berusia 22 tahun ketika dia hamil anak pertamanya. Dia mengalami nyeri persalinan selama 22 jam. Mengutip laporan media, Pangeran Philip tidak hadir selama proses persalinan, dia sedang bermain squash pada saat putranya lahir. Anak Ratu Elizabeth II lainnya, Putri Anne lahir pada 1950, Pangeran Andrew pada 1960 dan Pangeran Edward pada 1964.

