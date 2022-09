Lizzo Tampil Edgy dalam Balutan Gaun Merah Dramatis di Emmy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lizzo tahu bagaimana menampilkan drama dengan fashion. Pelantun "About Damn Time" itu tampil di Emmy tahun ini dengan tampilan merah monokromatik yang menerawang dan dramatis. Gaun itu, dengan hem tinggi-rendah dan rok super panjang, juga termasuk kerutan di lehernya dan lengan lonceng yang besar.

Dibantu oleh penata gaya Jason Rembert, Lizzo pasti mencuri perhatian di karpet merah. Dia juga mengenakan high heels dan perhiasan Lorraine Schwartz untuk melengkapi penampilannya. Penata rambut andalannya Shelbeniece Swain menyisir rambutnya ke belakang dari wajahnya dan menjadi sanggul di atas kepalanya. Riasannya dilakukan oleh Alexx Mayo dan kukunya oleh Eri Ishizu.

Terlepas dari semua kain tulle, Lizzo masih berhasil melakukan twerk di dalam pertunjukan, dengan bantuan dari pembawa acara Emmy, Kenan Thompson. Pelantun "Special" ini adalah pendatang baru di karpet merah dan pertunjukan Emmy Awards. Namun, tahun ini, dia tampil atas nama acara Amazon Prime Video miliknya, Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls. Acara kompetisi realitas dinominasikan dalam kategori itu, serta penyutradaraan yang luar biasa untuk program realitas, pengeditan gambar yang luar biasa untuk program realitas atau kompetisi yang terstruktur, pencampuran suara yang luar biasa untuk program nonfiksi atau realitas (tunggal atau multi-kamera), casting untuk program realitas dan sinematografi yang luar biasa untuk program realitas.

Lizzo. Instagram.com/@lizzobeating

Ketika nominasi diumumkan pada 12 Juli, Lizzo, 34, turun ke media sosial untuk berbagi kegembiraannya. "Nominasi EMMY?!?!?!?!?!?!?!? Yang harus saya katakan adalah…. Hati-hati dengan Big Grrrls"

Dan lebih dari sekadar dinominasikan, Lizzo berbagi bahwa dia sangat senang tentang orang-orang yang mungkin dia temui di acara itu. Dia tampil Instagram Live tepat setelah nominasi diumumkan dan berbagi dengan penggemarnya, "Emmy! Apakah Anda tahu apa itu Emmy? Nicole Kidman akan ada di sana! Mungkin! Nicole Kidman mungkin ada di sana! Dan aku akan melihat Nicole Kidman di Emmy. Apa yang akan saya lakukan ketika saya bertemu Nicole? Saya tidak tahu, tapi tolong tinggalkan komentar tentang apa yang harus saya lakukan ketika saya bertemu Nicole Kidman, karena itulah arti Emmy bagi saya."

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls adalah reality show kompetisi yang mengadu perempuan satu sama lain untuk mendapatkan tempat sebagai salah satu penari penyanyi "Juice". Dan dengan cara yang sama seperti Lizzo mempromosikan body positivity dalam segala hal yang dia lakukan, dia melakukan hal yang sama di acaranya, menampilkan wanita berlekuk - itulah nama acaranya.

Lizzo baru-baru ini tampil di MTV VMAs pada akhir Agustus dengan gaun hitam dramatis dan sarung tangan hitam. Sang superstar mengenakan gaun hitam Jean Paul Gaultier Couture musim semi/musim panas 2022 yang tebal, dilengkapi dengan lipstik hitam yang serasi, perhiasan dari Jennifer Fisher (termasuk cincin bibir emas dan anting-anting berlapis emas) dan gaya rambut slicked-back. Ketika dia naik ke panggung untuk menerima penghargaan, dia juga membuat pernyataan dengan kata-katanya, menembak balik siapa pun yang berani mengejarnya.

