Efek Buruk Diet Gluten Free yang Jarang Diketahui

TEMPO.CO, Jakarta - Diet gluten free atau bebas gluten bermanfaat untuk orang-orang yang alergi gandum. Tapi lama-kelamaan diet ini makin tren dan diikuti oleh orang-orang yang sebenarnya tidak alergi gluten.

Pakar gizi Lisa Richards, ahli gizi terdaftar dan pencipta The Candida Diet; Trista Best, ahli diet terdaftar di Balance One Supplements; dan Elizabeth Quinn, ahli gizi fungsional dan ahli gizi bersertifikat menjelaskan apa itu diet gluten dan bagaimana efek sampingnya.

Gluten adalah sekelompok protein nabati alami yang ditemukan di banyak makanan berbasis biji-bijian yang mengandung gandum, gandum hitam, barley, dan triticale, kata Richards. Orang dengan sensitivitas gluten atau penyakit celiac harus mengikuti diet bebas gluten, tapi orang yang tidak alergi atau sensitif terhadap gluten sebaiknya tidak.

“Kondisi tertentu membuat orang rentan terhadap peradangan, terutama penyakit autoimun," kata dia. Jadi, ada baiknya mencoba diet bebas gluten untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejolak autoimun dan gluten.

Jika baru saja didiagnosis dengan penyakit Celiac atau merasa memilikinya, Best mengatakan sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang diet bebas gluten. "Beberapa orang dapat memiliki kepekaan terhadap gluten, yang dapat menyebabkan kabut otak, gangguan pencernaan, dan peradangan," katanya. "Orang yang mengalami penyakit celiac, alergi gluten, harus mendapatkan makanan yang benar-benar bebas gluten," lanjutnya.

Alergi terhadap gluten berisiko kambuh dengan gejala kelelahan kronis, penurunan berat badan yang signifikan, gas yang menyakitkan dan kembung, lekas marah, dan bahkan depresi.

Tapi jika tidak alergi terhadap gluten atau gandum, diet ini memiliki lebih banyak kontranya, kata Quinn. "Ada banyak produk bebas gluten yang diproses dan dikemas di pasaran, ada persepsi yang salah bahwa 'bebas gluten' sama dengan sehat."

Sebagian besar produk bebas gluten, tidak diperkaya dengan vitamin B dan zat besi karena ini tidak diperlukan jika mereka tidak menggunakan tepung olahan. "Jika seorang wanita hamil atau mencoba untuk hamil, berarti mereka tidak mendapatkan asam folat dalam produk makanan yang diperkaya," kata dia.

Diet bebas gluten tidak untuk semua orang, Quinn mengingatkan. "Jika memiliki penyakit celiac atau sensitivitas gluten non-celiac, diet bebas gluten dianjurkan, namun, itu adalah diet ketat yang menghilangkan banyak produk biji-bijian." Mengikuti diet bebas gluten membuat lebih sulit untuk makan berbagai makanan nabati dan menyehatkan mikrobioma, kata dia.

Richards setuju, dan mengatakan bahwa diet bebas gluten bisa menyebabkan rendah asupan serat karena ketergantungan pada makanan olahan yang seringkali rendah serat.

Selain itu, Richards mengatakan bahwa produk bebas gluten lebih mahal daripada alternatif yang mengandung biji-bijian. "Mereka juga tumbuh dalam berbagai dan jenis, yang bisa mahal untuk diproduksi," kata dia.

