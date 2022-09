Adele Selfie Tanpa Makeup Rayakan Kemenangan Emmy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Para selebriti kerap tampil dalam kemewahan di karpet merah atau pesta-pesta ekslusif di Hollywood. Namun kini mereka semakin berani berbagi selfie tanpa makeup di platform media sosial mereka. Salah satunya adalah Adele, yang baru merayakan momen kemenangannya mendapatkan Emmy Award.

Saat melihat seorang selebritas yang kerap mendapat sorotan, melupakan rutinitas makeup mereka terasa membesarkan hati dan benar-benar membebaskan. Lagi pula, di antara rutinitas riasan harian dan filter media sosial, terkadang terasa menakutkan untuk benar-benar terlihat tanpa makeup. Tapi Adele menggunakan kekuatan superstarnya untuk menunjukkan bahwa membuang make-up sesekali adalah hal yang baik.

Penyanyi berusia 34 tahun itu membagikan foto selfie di Instagram, saat merayakan momen epik memegang Emmy Award untuk Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) untuk One Night Only di CBS.

"Sialan aku senang sebagai pukulan! Terima kasih @mrbenwinston telah memberikan ronde ini kepada saya sore ini!! Percayalah pada saya untuk secara resmi memiliki EGO Terima kasih banyak @televisionacad, saya sangat terhormat menerima ini. Besar untuk semua orang yang terlibat. @griffithobservatory terima kasih telah mengizinkan saya bernyanyi di gunung Anda dan cinta yang besar untuk semua nominasi lainnya," tulis Adele dalam keterangannya.

Adele tersenyum bahagia memegang piala itu. Kulitnya yang bebas makeup terlihat bersinar Rambut alaminya dikuncir setengah ke belakang, yang memamerkan fitur alaminya yang mencolok saat dia tersenyum ke kamera.

Adele memenangkan Emmy Awards untuk variety special yang luar biasa (pra-rekaman), dan acara televisi CBS-nya adalah pemenang dalam empat kategori lainnya. Paul Dugdale, sutradara Adele: One Night Only, memenangkan penyutradaraan luar biasa untuk berbagai spesial, dan acara tersebut membawa pulang penghargaan untuk pencampuran suara yang luar biasa untuk berbagai seri atau khusus, desain pencahayaan/pengarahan pencahayaan yang luar biasa untuk berbagai spesial, dan arah teknis yang luar biasa, kamera, kontrol video khusus.

Nominasi lain dalam kategori Adele adalah Dave Chappelle: The Closer (Netflix), Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (HBO/HBO Max), Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix) dan One Last Time: An Evening With Tony Bennett & Lady Gaga (CBS).

Adele telah memenangkan 15 Grammy dan Oscar, jadi dia sekarang hanya perlu membawa pulang satu Tony untuk mencapai status EGOT — pemenang Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony, empat penghargaan hiburan utama Amerika.

