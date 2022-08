Pola Makan Sarah Hyland untuk Mendukung Rutinitas Olahraga yang Padat

TEMPO.CO, Jakarta - Sarah Hyland memiliki banyak aktivitas saat ini. Dia menjadi pembawa acara Love Island (AS) musim ini, membintangi serial televisi mendatang Pitch Perfect: Bumper in Berlin dengan Adam Devine, dan memiliki peran baru sebagai istri Wells Adams, pembawa acara radio dan bartender di Bachelor in Paradise. Namun, dia lebih berdedikasi pada rutinitas kesehatannya daripada sebelumnya.

Sarah membagikan rahasianya untuk menguasai rutinitas latihan yang intens, diet hariannya, dan menyulap semuanya dengan jadwal yang sangat sibuk. Awal tahun ini, dia sangat sibuk syuting acara televisinya yang akan datang, Pitch Perfect: Bumper di Berlin, yang tayang perdana pada bulan November. Terlepas dari jadwalnya yang padat, gym yang tutup lebih awal, dan jadwal yang padat dia menemukan cara-cara kreatif untuk mempertahankan rutinitasnya.

Rutinitas kebugaran dari angkat beban hingga hiking

Wanita 31 tahun itu mulai melakukan latihan di kamar atau trailernya menggunakan dumbel yang dapat disesuaikan dan pemberat pergelangan kaki yang dia beli secara online, atau melakukan kelas Pilates online. Dia juga melakukan angkat beban, rutin ke gym untuk membentuk otot. "Berasal dari seseorang yang suka bercanda dan menyebut diri saya 'SpongeBob Squarepants,' bukan wanita yang sangat montok dengan cara apa pun, sungguh menakjubkan apa yang dapat Anda lakukan dengan tubuh Anda untuk menciptakan bentuk dengan otot," katanya, seperti dilansir dari laman Women's Health.

Saat Sarah dalam jadwal normalnya, dia melakukan sedikit segalanya—latihan kekuatan, angkat besi, tali TRX, mesin kabel—dan menjelaskan bahwa jika Anda membentuk bahu, lat, pinggul, dan bokong, Anda sebenarnya dapat membuat bentuk jam pasir tanpa secara alami melengkung.

Dia juga melakukan reformer atau Rise Up Pilates lima sampai enam kali seminggu, tergantung jadwalnya. “Perut saya tidak pernah terlihat lebih baik daripada saat saya melakukan Pilates,” kata aktris yang suka mendaki bersama anjingnya, Boo. “Sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan otot itu di perut bagian bawah saya.”

Pola makan sehat

Sarah memulai harinya dengan 12 ons kopi hitam pekat di pagi hari. Dia juga menikmati bubuk hijau untuk campuran smoothie atau jus sebagai bagian dari nutrisi paginya. "Saya bukan orang yang suka sarapan," kata Sarah. “Saya tahu itu buruk, tapi saya punya kopi, jus hijau, dan vitamin Sourse di pagi hari. Itu cokelat, jadi itu makanan."

Makan siangnya makanan ringan, seperti salad ayam Caesar yang dibungkus dengan tortilla. Sedangkan untuk makan malam, Sarah biasanya makan burger atau chicken nugget, tapi belakangan ini, dia makan taco udang dengan jenis tortilla yang sama. Ternyata, suaminya yang tampan juga pandai memasak. "Wells membuat taco udang terbaik di seluruh dunia," katanya. Dia membuatnya dengan bawang putih mentah, daun ketumbar, dan keju.

Makanan penutup jadi menu wajib. Karena dia penyuka makanan manis, ketika dia ingin sedikit gula tetapi tetap ingin tetap sehat, makanan penutupnya adalah sedikit yogurt parfait. Dia juga suka mencampurkan raspberry dengan yogurt Greek tanpa lemak sebelum mencampurnya dengan Stevia cair dan biji chia.

Sementara untuk menjaga energinya dia mengkonumsi suplemen harian. Sourse, perusahaan vitamin yang didirikan Sarah Hyland bersama, baru-baru ini meluncurkan camilan sehat berenergi, yang diresapi dengan kafein alami, teh hijau, dan L-theanine. "Itu telah menyelamatkan hidup saya karena saya belum bisa mendapatkan delapan jam tidur Anda akhir-akhir ini," katanya. “Sudah banyak yang menyeimbangkannya, tapi itu hanya ledakan dan saya merasa sangat hebat menjadi bagian dari itu semua.”

Baca juga: Sarah Hyland Pakai 2 Gaun Vera Wang saat Pernikahannya dengan Wells Adams

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.