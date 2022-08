Tinggal Berjauhan Heidi Klum Panik Putrinya Tak Angkat Telepon Seharian

TEMPO.CO, Jakarta - Heidi Klum mengakui emosinya naik turun setelah mengirim putrinya yang berusia 18 tahun, Leni, ke perguruan tinggi. Juri America's Got Talent itu mengungkapkan bahwa perjalanan dewasa Leni telah dimulai.

"Ini gila, hari ini dia menjalani hari pertamanya di perguruan tinggi," kata Klum. “Akhir pekan ini, dia baru saja pindah, dan saya meneleponnya. Biasanya dia mengangkat, tetapi kemudian tiga, empat jam saya tidak mendengar apa-apa. Dan sudah, kepalaku bertanya 'Di mana dia? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak menjawab?’ Kekhawatirannya sudah mulai.”

Klum mengakui bahwa dia mencoba menghubungi Leni setiap dua jam dan menambahkan bahwa dia ingin cadangan jika ini terjadi lagi. "Sekarang saya ingin nomor teman sekamar, jadi saya bisa mengganggu teman sekamar jika dia tidak mengangkat ... Dan kemudian saya akan mendapatkan nomor dari tetangga," katanya. Yup, kecemasan itu sangat, sangat nyata dan tidak bisa dihindari. Setidaknya semua orang tua ada pernah mengalaminya.

Leni bersekolah di New York sambil terus mengejar karirnya yang berkembang di dunia fashion. Meskipun Klum berurusan dengan semua tentang pengasuhan anak, dia juga sangat bersemangat untuk anak remajanya saat dia melangkah sendiri. "Saya sangat bangga]. Anda tahu, kepalanya disekrup ke kanan,” kata Klum kepada ET awal bulan ini. “Saat ini, perguruan tinggi berada di urutan teratas. Ini bukan modeling dan dia sangat bersemangat untuk babak selanjutnya dalam hidupnya. Saya pikir dia akan bersenang-senang, tetapi hati saya akan sedih."

Pekan lalu, Klum - yang juga berbagi putri Lou, dan putra Johan, dan Henry, dengan mantan suaminya, Seal, berbagi foto ketika dia hamil dengan Leni di Victoria's Secret Fashion Show. Model berusia 49 tahun itu mernungkan seberapa cepat putrinya tumbuh dewasa saat dia merasa foto itu diambil baru kemarin."

"Hari ini adalah langkah besarmu untuk berangkat ke perguruan tinggi ... Sepertinya baru kemarin foto ini diambil saat aku hamil empat bulan dengan kamu aman dan sehat di perutku," tulisnya. "Terkadang aku berharap bisa selalu berada di dekatmu, tapi aku tahu sekarang saatnya bagimu untuk melebarkan sayap dan terbang. Ambil penerbangan, aman dan bersinar terang Leni Klum saya "

Dalam sebuah wawancara dengan Entertainment Tonight awal bulan ini, Klum mengungkapkan emosi tentang kepergian Leni. "Saya [sangat bangga]," kata Klum. "Kau tahu, dia atau bertindak dengan cara yang cerdas dan masuk akal. Saat ini, perguruan tinggi berada di urutan teratas. Ini bukan modeling dan dia sangat bersemangat untuk babak selanjutnya dalam hidupnya," tambahnya.

Heidi Klum mengaku bangga meski harus merelakan putrinya pindah. "Yang jelas menyedihkan tetapi pada saat yang sama dia punya cukup banyak untuk melakukannya," katanya kepada ET. "Dia pindah ke New York. Saya mulai di New York, jadi dia tahu New York luar dalam karena kami merekam Project Runway di sana selama bertahun-tahun."

