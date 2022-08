Serena Williams Pensiun dari Tenis Kesempatan untuk Jadi Ibu Hebat

TEMPO.CO, Jakarta - Serena Williams tahu apa yang dia inginkan terkait masa depannya. Dia mengungkapkan perubahan prioritas dalam hidupnya telah menyebabkan keputusannya untuk pensiun dari olahraga yang melambungkan namanya setelah lebih dari 27 tahun.

Juara Grand Slam 23 kali itu, mengakui bahwa putrinya, Alexis Olympia Ohanian Jr, bereaksi terhadap keputusannya untuk meninggalkan olahraganya dengan gembira. Sementara Williams merasa respon putrinya agak membuatnya sedih. "Sulit untuk berkomitmen sepenuhnya ketika daging dan darah Anda berkata, 'Aw,'" ujarnya.

Memperhatikan bahwa keinginannya untuk mengembangkan keluarganya mengarah pada evolusi ini dan bagaimana hal itu tidak terjadi pada atlet pria, dia mengatakan bahwa tidak ada kemarahan. "Saya siap untuk transisi," kata Williams, menambahkan bahwa ketika menjadi seorang ibu, "Saya pikir saya pandai dalam hal itu, tetapi saya ingin mengeksplorasi apakah saya bisa menjadi hebat dalam hal itu."

Williams telah mengungkapkan tentang keinginan Olympia untuk saudara kandung. "Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa saudara perempuan saya," kata wanita 40 tahun itu tentang asuhannya sendiri. "Ketika saya melihat Olympia, saya benar-benar tidak tampil di puncak saya dengan tidak berusaha lebih keras untuk memberinya saudara itu. Padahal saya berasal dari keluarga besar."

Pendiri Serena Ventures juga berbagi momen awal bulan ini di mana dia mendengar Olympia berharap untuk seorang adik perempuan saat dia meniup dandelion. "Inilah yang harus saya tangani, setiap hari," kata Williams

Berbicara di panel "A Conversation with Champions" menjelang AS Terbuka di hotel Lotte New York Palace di New York City, legenda tenis itu mengatakan bahwa dia dan putrinya yang berusia 4 tahun memiliki minat yang sama – kecuali pertandingan. "Dia teman kecil saya," kata Williams di forum yang diselenggarakan oleh Sheinelle Jones dan Dylan Dreyer dari acara Today. "Kami melakukan segalanya bersama. Kami berkencan dan itu sangat keren karena dia menyukai semua yang saya lakukan kecuali tenis.

Serena Williams melihat kemiripan antara dirinya dan anak pertamanya dengan Alexis Ohanian itu. "Dia benar-benar menyenangkan. Saya melihat banyak kepribadian saya dalam dirinya dan ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki dia di sekitar sekarang untuk melihat apa yang saya lakukan setiap hari," ujarnya.

PEOPLE

