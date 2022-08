Jennifer Lopez Pakai 3 Gaun Pengantin Ralph Lauren di Georgia, Mewah dan Elegan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez membagikan detail gaun pengantin yang dipakai saat pesta pernikahan dengan Ben Affleck di Georgia, Sabtu 20 Agustus 2022, melalui buletin pribadinya. Dia memilih desainer sesama penduduk asli Bronx, Ralph Lauren, untuk merancang tiga gaun pengantin impiannya.

Setelah pernikahan di Las Vegas bulan lalu, pasangan ini menggelar pesta pernikahan selama akhir pekan bersama keluarga dan teman-teman di rumah mereka di Riceboro, Georgia, di cagar alam Pulau Hampton di luar Savannah. Penampilan Lopez mencuri perhatian dalam tiga desain gaun pengantin berbeda dari tim Ralph Lauren.

Jennifer Lopez mengenakan gaun pengantin rancangan Ralph Lauren saat pesta pernikahan di Georgia, Sabtu, 20 Agustus 2022. Instagram.com/@robzangardi

Untuk tampilan upacaranya, superstar berjalan menyusuri lorong dengan gaun koleksi Ralph Lauren khusus. Lebih dari 1.000 sapu tangan dilekatkan pada gaun itu dengan tangan untuk menciptakan rok ruffle yang tebal untuk membuat versi halus dari gaun kolom turtleneck klasik Ralph Lauren, menurut Vogue. Dia menambahkan kerudung sepanjang katedral untuk tampilan agung.

"Gaun-gaun itu sangat indah… terima kasih Ralph Lauren," tulis Lopez, berbagi dalam edisi buletin On the JLo Selasa, 23 Agustus 2022, bersama dengan foto sketsa dan foto saat dia memakainya. "Saya akan membagikan beberapa foto lagi dan detail lezat pada hari besar kami yang akan datang segera Di The JLo ..."

Jennifer Lopez mengenakan gaun pengantin rancangan Ralph Lauren saat pesta pernikahan di Georgia, Sabtu, 20 Agustus 2022. Instagram.com/@robzangardi

Lopez kemudian mengenakan di gaun mutiara chandelier yang menampilkan lipatan mikro dari tulle sutra, hiasan mutiara dan detail kristal Swarovski. Ada 30 pengrajin bekerja untuk menyulam tangan dengan desain terbuka yang unik selama 700 jam.

Gaun pengantin ketiga Ralph Lauren menampilkan siluet putri duyung yang ramping dan tudung yang dapat dilepas. Tampilannya juga memiliki garis leher lubang kunci yang dihiasi kristal Swarovski dengan berbagai ukuran.

Sementara Ben Affleck tampil klasik dengan jaket tuksedo putih Ralph Lauren Couture, celana panjang hitam, dan dasi kupu-kupu yang serasi. Kelima anak mereka, Violet, Seraphina, dan Samuel, anak Affleck dengan mantan istri Jennifer Garner dan si kembar anak Lopez, Max dan Emme dari pernikahan sebelumnya dengan Marc Anthony, juga mengenakan pakaian putih Ralph Lauren.

Penata gaya Lopez Rob Zangardi, yang telah berkolaborasi dengan superstar bersama pasangannya Mariel Haenn selama bertahun-tahun, berbagi pandangan lebih dekat pada gaunnya di Instagram. "Pengantin paling cantik yang pernah ada," tulisnya di Instagram.

Jennifer Lopez mengenakan gaun pengantin rancangan Ralph Lauren saat pesta pernikahan di Georgia, Sabtu, 20 Agustus 2022. Instagram.com/@robzangardi

Jennifer Lopez dan Ben Affleck pertama kali mulai berkencan pada Juli 2002 dan bertunangan November tahun itu. Mereka kemudian menunda pernikahan September 2003. Namun mereka kembali menjalin hubungan kembali setelah hampir dua dekade kemudian pada tahun 2021. "Ini adalah hasil yang indah bahwa ini telah terjadi dengan cara ini saat ini dalam hidup kita di mana kita dapat benar-benar menghargai dan merayakan satu sama lain dan menghormati satu sama lain."

Affleck melamar Lopez pada bulan April 2022 dengan cincin berlian hijau yang cantik, warna yang sangat simbolis baginya. "Saya selalu mengatakan warna hijau adalah warna keberuntungan saya," katanya saat itu. "Saya menyadari ada banyak momen dalam hidup saya di mana hal-hal menakjubkan terjadi ketika saya mengenakan pakaian hijau."

Perayaan pernikahan pasangan itu, di mana mereka bertukar sumpah selama upacara 45 menit di depan 135 teman dan anggota keluarga, diselenggarakan di kompleks Affleck seluas 87 hektar di Hampton Island Preserve dan diresmikan oleh pelatih kehidupan dan penulis Jay Shetty. Lokasi tersebut memiliki arti khusus bagi pasangan tersebut. "Ben membeli properti itu 20 tahun yang lalu ketika mereka bertunangan untuk pertama kalinya," kata sumber People. "Mereka memiliki hubungan khusus di sana, dan ulang tahunnya yang ke-50 minggu lalu jadi masuk akal untuk melakukannya di sana dan kemudian."

