Demi Lovato Ulang Tahun ke-30 Ingin Punya Keluarga Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Demi Lovato baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ulang tahunnya kali ini lebih istimewa karena dirayakan bersama kekasih barunya, musisi Jordan Lutes. Dia terlihat berjalan bergandengan tangan, meninggalkan Giorgio Baldi - sebuah restoran di Santa Monica, California, Amerika Serikat.

Di hari spesialnya itu Demi Lovato mengenakan gaun merah di bawah jaket kulit hitam. Dia melengkapi tampilannya dengan sepasang stoking jala dan sepatu bot hitam. Sementara itu, Jutes, seorang musisi, tampil kasual untuk malam itu, mengenakan jumper tanpa lengan, topi ember, dan celana hitam.

Untuk menghormati hari istimewa itu, Jutes juga menuliskan penghormatan manis kepada penyanyi "Sorry Not Sorry" itu melalui Instagram-nya, dengan membagikan foto dan video mereka bersama. "Selamat ulang tahun sayang. Kamu seorang gadis berusia 30 tahun dan aku orang bodoh paling beruntung di dunia karena aku bisa memanggilmu milikku," tulis Jutes.

Jutes menambahkan bahwa dia terobses membuat Demi Lovato tertawa dan bahagia. "[karena] senyummu benar-benar menyembuhkan depresiku (ada lirik lagu di suatu tempat)," lanjutnya. "Saya sangat bangga pada [Anda] karena tidak hanya bertahan dari semua yang telah Anda lalui, tetapi juga menjadi yang terbaik dan menjadi diri termanis yang paling sehat dan paling bahagia."

Demi Lovato yang baru saja merilis album baru Holy Fvck, baru-baru ini mengaku ingin memiliki keluarga sendiri. "Ini adalah substansi kehidupan," katanya kepada Entertainment Tonight, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar. "Saya benar-benar tahu siapa saya. Saya sering mengatakan itu, setiap kali saya bertambah tua, tetapi sepertinya saya tidak pernah merasa begitu yakin pada diri sendiri dan membumi. "

Lovato menambahkan bahwa setelah hampir dua dekade berkecimpung dalam bisnis musik, akhirnya menemukan suara mereka. "Saya kembali ke akar saya dan saya tidak lagi tampil dengan baju ketat dan stiletto, Anda tahu, mencoba menjadi seseorang yang saya pikir diinginkan orang dari saya," kata mereka. "Sekarang saya menjadi diri saya sendiri—diri saya yang asli dan autentik—dan menampilkan lagu-lagu yang ingin saya bawakan."

Demi Lovatoa mengatakan bahwa dia sekarang tahu apa yang ingin dikomunikasikan melalui musiknya, "Menemukan suara saya sendiri sangat penting bagi saya dan sekarang saya mengerti bahwa saya mengendalikan hidup saya. Saya membuat keputusan sendiri dan saya adalah milik saya sendiri," tambahnya.

