Kate Middleton Bergaya Bussiness Casual dengan Blazer Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton kembali menjalankan tugas kerajaan setelah perayaan Platinum Jubilee. Dia mengunjungi badan amal keluarga Little Village, Rabu, 8 Juni 2022, di London, Inggris, sebuah tempat yang menyediakan kebutuhan pokok seperti pakaian, mainan, dan bayi untuk keluarga, perlengkapan untuk anak-anak hingga usia lima tahun.

Seperti biasanya penampilan Kate Middleton mencuri perhatian. Kali ini dia bergaya kasual profesional dengan mengenakan blazer Zara berwarna gading, senilai USD 70 atau sekitar Rp 1 jutaan rupiah, seperti dilansir dari laman Page Six. Potongan ini memiliki bantalan bahu dan kerah terbalik untuk tampilan yang clean, sempurna untuk menjalankan tugas kerajaan.

Middleton, memadupadankan blazernya dengan t-shirt putih sederhana dan celana panjang hitam berkaki lebar Roland Mouret. Dia menjaga aksesorinya minimal untuk tampilan semua bisnis, menambahkan hanya sepasang anting-anting citrine Kiki McDonough USD 689 atau sekitar Rp 9,9 juta yang dia kenakan dalam banyak kesempatan selama bertahun-tahun dan membawa clutch anyaman Massimo Dutti senilai USD 179 atau sekitar Rp 2,5 juta.

Saat kunjungan tersebut Duchess of Cambridge akan mendengar dari staf, sukarelawan, dan keluarga tentang bagaimana bank bayi mendukung penduduk setempat yang membutuhkan dengan menyediakan akses barang-barang penting untuk anak-anak mereka.

"Kami semua sangat senang menyambut The Duchess of Cambridge ke Little Village Brent. Dia bertemu dengan beberapa staf dan sukarelawan kami dan membantu memilihkan beberapa item pakaian yang indah untuk dua anak kecil keluarga itu," kata CEO Little Village, Sophie Livingston, seperti dilansir dari laman People.

Organisasi tersebut saat ini merupakan jaringan bank bayi terbesar yang beroperasi di London, dengan delapan lokasi tersebar di seluruh kota. Barang-barang yang disediakan di bank antara lain pakaian, mainan, popok, tempat tidur, kereta dorong, dan perlengkapan mandi. Sejak diluncurkan pada 2016, Little Village telah menanggapi hampir 20.000 permintaan dukungan.

Dukungan Kate Middleton untuk Little Village mengikuti hasrat dan pekerjaannya yang sudah berlangsung lama dalam pengembangan anak usia dini. Pada tahun 2020, duchess menyatukan 19 merek dan pengecer Inggris untuk menyumbangkan lebih dari 10 ribu barang baru ke bank bayi di seluruh negeri. Dia juga sebelumnya mengunjungi bank bayi lain di Sheffield dan West Norfolk, di mana dia menawarkan bantuannya untuk menurunkan pengiriman dan menyortir sumbangan, serta berbicara dengan keluarga tentang pengalaman mereka di bank bayi.

