Priyanka Chopra Bergaya Dramatis dengan Gaun Hitam Putih di Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra membawa gaya personalnya ke Paris. Aktris berusia 39 tahun itu bergaya klasik dengan gaun hitam yang dilengkapi ruffle putih gading, yang mengingatkan tampilan dramatis di era Elizabethan.

Aktris White Tiger mengenakan gaun merpati Robert Wun saat ruffle acak-acakan terbuka menjadi suar yang mencerminkan sayap burung putih yang cantik. Detail ini ditempatkan dalam pola berlapis asimetris menempel pada tubuh hitam Priyanka dari kanan di lehernya hingga ke ujung kakinya. Gaun ini diberi sentuhan sensual dengan detail garis leher yang menjuntai di bagian depan dan fitur tie-up di bagian belakang. Bagian leher halter Priyanka ditata dengan kalung dan anting-anting pernyataan bertatahkan berlian dan zamrud Bulgari yang sangat cocok untuknya.

Miss World 2000 itu mengunggah penampilannya di Instagram, memperlihatkan gaun hitam-putih yang terbuka di bagian belakang.

“It’s never just black and white...” tulis dia di keterangan foto.

Wanita berdarah India itu mengikat rambutnya menjadi simpul atas dengan sulur yang membingkai wajahnya begitu indah. Riasan Priyanka termasuk eyeliner hitam bersayap, lipstik merah muda mengkilap, pipi yang dipenuhi perona pipi, dan tepukan kilap yang halus. Glam dan hot, seperti penampilan kebanyakan orang sehari-hari.

Sehari sebelumnya, aktris tersebut, bersama dengan duta merek Bulgari lainnya, Anne Hathaway dan Lalisa Manobal alias Lisa Blackpink, menghadiri pembukaan High Jewellery Collection terbaru Bulgari, Bulgari Eden the Garden of Wonders, di Paris. Untuk urusan glamor, Chopra mengenakan gaun kolom berpayet berkilauan dalam warna oranye berkarat dari Rasario.

Koleksi mewah terbaru dari Bulgari mencakup lebih dari 140 jam tangan unik dan jam tangan kelas atas yang dimaksudkan untuk merayakan permata alam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah merek, koleksi ini menampilkan 30 kreasi yang didedikasikan untuk zamrud.

"Penghormatan yang menakjubkan untuk kedekatan lama Maison dengan batu permata yang indah ini menawarkan beberapa keajaiban alam paling luar biasa yang pernah terungkap, mewakili sebuah ode untuk kemegahan abadi," bunyi siaran pers tersebut. "Ditafsirkan daripada hanya ditiru, alam memberikan wilayah imajinasi yang tak ada habisnya yang hanya penguasaan manusia dan rasa estetika Bulgari yang dapat diagungkan menjadi karya seni sejati."

Priyanka Chopra terlihat berpose bersama dengan Lisa dan Anne Hathaway di acara Bulgari.

PINK VILLA | HARPER'S BAZAAR

