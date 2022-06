Jennifer Lopez Elegan Bergaun Kulit di MTV Movie & TV Awards 2022

Ekspresi Jennifer Lopez saat memenangkan MTV Generation Award di MTV Movie & TV Awards di Barker Hangar di Santa Monica, California, AS, 5 Juni 2022. Jennifer Lopez menerima lifetime achievement dalam acara MTV Movie & TV Awards 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez muncul di MTV Movie & TV Awards 2022 layaknya seorang superstar. Aktor dan bintang pop itu berjalan di karpet merah seorang diri di Barker Hangar Los Angeles untuk upacara tahun ini, di mana dia akan mendapat kehormatan untuk karier film dan televisinya yang sudah berjalan lama.

Untuk acara tersebut, aktor Marry Me itu mengenakan gaun hitam sepanjang lantai oleh Mônot, terdiri dari korset kulit dengan garis leher yang menjuntai dan rok kolom dengan potongan pinggul.

Dia melengkapi penampilannya dengan clutch hitam dan perhiasan berlian, termasuk kalung pendek, gelang, cincin, dan anting-anting pernyataan, serta cincin pertunangan berlian hijau.

Jennifer Lopez di MTV Movie & TV Awards, Minggu, 5 Juni 2022 (Instagram/@jlo)

Pelantun "Jenny from the Block" itu juga membagikan tampilan karpet merahnya di Instagram, memposting video dirinya menghalangi sinar matahari sambil berpose di karpet siang hari, bersama dengan keterangan sederhana, "Hai."

MTV sebelumnya mengumumkan bahwa penyanyi berusia 52 tahun itu akan menerima Generation Award tahun ini. Kehormatan tahunan diberikan kepada aktor yang karier film dan televisinya telah mengubah mereka menjadi besar. Lopez telah membangun karier film selama beberapa dekade, di mana dia membintangi rom-com seperti The Wedding Planner dan drama terkenal termasuk Selena dan Hustlers.

Bintang The Maid in Manhattan menangis saat menerima penghargaan dengan pidato inspiratif yang berterima kasih kepada para pendukung dan pembenci yang membantunya tumbuh.

"Saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang memberi saya sukacita, dan orang-orang yang menghancurkan hati saya. Orang-orang yang benar dan orang-orang yang berbohong kepada saya. Saya ingin berterima kasih kepada cinta sejati, dan saya ingin berterima kasih dengan cara saya berbohong. pada diri saya sendiri, karena itulah bagaimana saya tahu bahwa saya harus tumbuh," katanya.

Untuk mengakhiri momen emosional, dia mengirim pesan kepada tunangannya Ben Affleck dan keluarganya. "Dan Ben dan semua orang di rumah, tunggu aku makan malam. Aku akan pulang jam tujuh," katanya sebelum turun dari panggung.

Lopez juga menerima penghargaan pada malam sebelumnya, memenangkan kategori Lagu Terbaik untuk lagunya "On My Way" dari rom-com terbarunya, yang tayang perdana di bioskop Februari lalu.

"'On My Way' adalah lagu dari film yang saya buat, tetapi itu sangat berarti bagi saya. Itu adalah lagu yang sangat pribadi. Ini tentang kesalahan dan keyakinan dalam setiap langkah perjalanan Anda," katanya saat menerima penghargaan.

Malam penghargaan berlangsung menjelang pemutaran perdana Festival Film Tribeca dari film dokumenter Netflix Halftime Jennifer Lopez, yang akan memberikan perspektif tentang karier ikoniknya di Super Bowl Halftime 2020.

HARPER'S BAZAAR | PEOPLE

