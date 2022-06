Sadie Sink Menghindari Media Sosial, Fokus pada Teman di Dunia Nyata

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Stranger Things dan Taylor Swift kemungkinan besar mengenal Sadie Sink. Aktris berusia 20 tahun ini memerankan karakter Max dalam acara penuh aksi Netflix yang penuh dengan nostalgia tahun 80-an, dan dia membintangi bersama Dylan O'Brien di Swift's All Too Well: The Short Film. Meski mendapat ketenaran di usia muda, Sink tak mau membongkar kehidupan pribadinya kepada publik.

Gen Z seperti Sink sebenarnya sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial yang ekstensif. Satu laporan menemukan bahwa kelompok tersebut menghabiskan rata-rata dua jam dan 43 menit sehari di platform media sosial. Tapi Sink justru sebaliknya. Dia bahkan tidak menyimpan aplikasi media sosial di ponselnya. "Saya tidak memiliki aplikasi Instagram atau aplikasi media sosial apa pun di ponsel saya. Terkadang saya mengunduhnya untuk check-in, tetapi saya tidak terlalu suka mengaitkan dengan hal-hal negatif di media sosial," kata Sink kepada Glamour UK, awal Juni 2022.

Bukan rahasia lagi bahwa platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook memiliki kelemahan, mulai dari komentar negatif hingga foto yang mengabadikan standar kecantikan yang tidak realistis. "Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa media sosial mungkin bukan tempat terbaik bagi saya, tetapi sekarang saya benar-benar tidak terlalu menikmatinya," kata Sink kepada Glamour UK.

Alih-alih menelusuri feed media sosial, Sink berfokus pada apa yang nyata, katanya dalam wawancara itu. "Teman-teman saya dan orang-orang di lingkaran saya, itulah yang saya perhatikan, daripada suka pada gambar atau apa yang diposkan atau dikenakan orang lain dan apa yang menurut mereka harus saya kenakan, baik itu pakaian atau make-up."

Ini adalah bagian dari perjalanannya yang berkelanjutan untuk merasa percaya diri yang dia akui tidak selalu mudah. "Kepercayaan diri jelas merupakan hal yang sangat penting dan orang-orang mengkhotbahkannya sepanjang waktu, tetapi dalam praktiknya jauh lebih sulit," kata Sink. "Kepercayaan diri adalah sesuatu yang selalu naik dan turun. Ada saat-saat ketika kamu merasa sangat percaya diri dan ada saat di mana kamu sedikit lebih tidak aman," tambahnya, mencatat bahwa bertindak sebagai karakternya, Max, yang memancarkan rasa percaya diri, telah membantunya.

Sink juga percaya bahwa menumbuhkan harga diri menjadi lebih mudah seiring bertambahnya usia. "Sepanjang SMP dan SMA, saya tidak berpikir ada momen di mana saya tidak meragukan diri sendiri atau merasa tidak aman dan hanya berusaha menemukan diri saya sendiri," katanya. "Kamu benar-benar harus melewati masa remaja itu sebelum kamu sampai di sana."

Mungkin juga tidak ada salahnya jika Sink memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Swift. "Dia manusia yang luar biasa, sangat cerdas dan membumi. Memiliki dia sebagai teman, sebagai sutradara, sebagai mentor, dan mampu membawakan lagu ikonik seperti itu adalah suatu kehormatan," kata Sink.

Tentu saja semua orang dapat merangkul batasan media sosial seperti Sadie Sink untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri dan menghindari hal-hal negatif.

