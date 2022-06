TEMPO.CO, Jakarta - Cuaca musim panas berarti kulit Anda semakin terpapar sinar matahari dan Anda lebih banyak berkeringat. Dan tergantung di mana Anda berada, Anda mungkin juga mengalami peningkatan kelembapan. Semua faktor ini memengaruhi kulit dan bagaimana harus merawatnya.

Dokter kulit Marisa Garshick mengatakan bahwa sekaranglah saatnya untuk meningkatkan perlindungan kulit. "Selama bulan-bulan musim panas ketika orang menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan dan keluar lebih awal, penting untuk tetap konsisten," kata Dr. Garshick seperti dilansir dari laman Well+Good.

Itu berarti cukup melindungi kulit Anda dari sinar UV dan tekanan lingkungan, menjaga kulit Anda terhidrasi tanpa berlebihan, dan eksfoliasi secara teratur untuk mencegah penumpukan sel kulit mati. Untuk melakukan itu, ada empat bahan perawatan kulit musim panas yang harus ada dalam rutinitas pagi Anda.

4 bahan perawatan kulit yang wajib dipakai saat musim panas

1. Tabir surya

"Tabir surya harus menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari Anda, bahkan di musim lain, tetapi tentu saja, itu lebih penting sekarang," kata Dr. Garshick. “Pastikan itu bagian dari rutinitas pagi Anda, seperti menyikat gigi, agar tidak lupa. Ini penting bahkan di hari mendung, meski Anda tidak harus melihat matahari bersinar, karena sinar UV bisa menembus menembus kulit. awan dan tentu saja dapat berdampak pada kulit Anda."

2. Vitamin C

"Selain tabir surya, jika Anda belum melakukannya, adalah ide yang baik untuk memasukkan beberapa jenis antioksidan, seperti vitamin C," kata Dr. Garshick. "Saya selalu mengatakan vitamin C dan tabir surya bekerja dengan baik untuk memberikan perlindungan maksimal bagi kulit Anda. Vitamin C membantu memperbaiki dan melindungi dari apa yang dikenal sebagai kerusakan akibat radikal bebas."

Vitamin C juga bagus untuk mengatasi hiperpigmentasi. “Vitamin C juga diduga memiliki manfaat mencerahkan,” kata Dr. Garshick. "Selama bulan-bulan musim panas, orang sering khawatir tentang munculnya bintik-bintik coklat dan bintik-bintik matahari dan perubahan warna, jadi menggunakan vitamin C sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda dapat menjadi cara yang membantu untuk mencegahnya atau memperbaiki penampilan itu juga."

3. Asam hialuronat

"Hanya karena ini musim panas bukan berarti pelembap tidak boleh digunakan. Banyak orang akan tetap mendapat manfaat dan semua orang benar-benar harus tetap menggunakannya meskipun Anda memiliki kulit berminyak, jadi bahan pelembab tetap penting," kata Dr Garshick. Kami selalu berbicara tentang hidrasi dan air minum, tetapi menghidrasi kulit Anda juga penting, jadi hal-hal seperti asam hialuronat, humektan yang membantu menarik kelembapan, bisa menjadi penting bagi banyak orang. Ini memberi mereka tampilan dewy yang disukai semua orang selama musim panas."

Menjaga hidrasi kulit Anda sangat penting jika Anda menggunakan exfoliant dan retinoid. "Orang sering berpikir bahwa di bulan-bulan musim panas, karena bahan-bahan seperti exfoliant dan retinoid dapat membuat Anda sedikit lebih sensitif terhadap matahari, mereka harus berhenti menggunakannya, tetapi saya akan mengatakan bahwa mereka boleh terus menggunakannya," kata Dr Garshick.

4. AHA atau Alpha Hidroxy Acid

"Untuk mendapatkan cahaya musim panas, pengelupasan kulit bisa menjadi cara yang sangat membantu untuk menghilangkan kulit kusam yang menumpuk dengan penumpukan kulit mati dari bulan-bulan musim dingin," kata Dr. Garshick. Berhati-hatilah untuk tidak melakukannya terlalu sering—maksimal seminggu sekali atau dua kali seminggu. Untuk eksfoliasi kulit, Dr. Garshick merekomendasikan penggunaan asam alfa-hidroksi seperti asam laktat atau asam salisilat.

