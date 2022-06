Makna Simbolis Busana Ratu Elizabeth II saat Perayaan 70 Tahun Bertakhta

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Elizabeth II menyaksikan hari pertama perayaan Platinum Jubilee-nya dari Kantor Mayor Jenderal. Saat parade Trooping the Colour berakhir, dia melangkah keluar ke balkon Istana Buckingham dan melambai kepada orang banyak.

Untuk penampilan singkatnya—di mana dia bergabung dengan Pangeran Edward, Duke of Kent— Ratu Elizabeth II mengenakan setelan rok periwinkle dengan mutiara putih dan hiasan diamante, topi yang serasi, dan sarung tangan putih. Dia mengenakan busana yang sama untuk potret Platinum Jubilee-nya, yang dirilis kemarin.

Tampilan ini dirancang oleh Angela Kelly, orang kepercayaan ratu dan penasihat fashion, yang, dengan izin kerajaan, menerbitkan The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, sebuah tampilan di balik layar tentang kehidupan yang bekerja. di rumah tangga kerajaan, menawarkan anekdot intim dari hubungannya selama 25 tahun dengan ratu.

Sedangkan untuk perhiasan, dia mengenakan anting-anting mutiara dan kalung mutiara berlapis, serta bros Diamond Guards-nya, yang dia pakai setiap bulan Juni untuk Trooping the Colour, yang dimaksudkan sebagai parade ulang tahun resminya.

Bros Diamond Guards, terbuat dari berlian alami. Dulunya adalah milik nenek raja, mendiang Ratu Mary. Ini menggabungkan lencana dari lima resimen tentara Inggris dan Persemakmuran—Grenadier, Coldstream, Scots, Irish, dan Welsh Guards—yang bergiliran setiap tahun "mengerahkan warna mereka" untuk sang ratu. Simbol-simbol itu diapit dalam bingkai oval dengan frasa Latin, "Quinque Juncta In Uno," yang dalam bahasa Inggris berarti "Lima Bergabung Sebagai Satu." Dan di atas mereka duduk sebuah mahkota.

Tahun ini, acaranya sedikit berbeda dari biasanya, dengan mempertimbangkan kesulitan mobilitas Ratu. Untuk pertama kalinya, Ratu tidak ikut serta dalam pawai utama tapi memberi hormat dari balkon istana.

Ratu biasanya memberi hormat selama parade, namun kini putra dan pewarisnya Pangeran Charles akan memeriksa pasukan atas nama ibunya. Dia akan ditemani menunggang kuda oleh Pangeran William dan Putri Anne. Ratu kemudian akan memberi hormat di balkon istana bersama sepupunya Duke of Kent setelah pasukan melakukan parade.

Sang Ratu kemudian muncul di balkon istana bersama anggota keluarga senior yang bekerja, termasuk Charles, Camilla Duchess of Corwall, Pangeran William dan Kate Middleton. Anak-anak William dan Kate Middleton, Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis, juga akan bergabung dengan Ratu di balkon.

Sementara Pangeran Harry, Meghan Markle, dan Pangeran Andrew tidak muncul di balkon. Ratu Elizabeth II mengumumkan pada bulan April bahwa mereka tidak akan disertakan dalam penampilan balkon karena mereka bukan lagi anggota keluarga yang bekerja.

Sebagai gantinya, Duke dan Duchess of Sussex akan mengambil bagian dalam acara meriah dengan bergabung dengan anggota keluarga kerajaan untuk melihat parade dari Kantor Mayor Jenderal, yang menghadap ke Horse Guards Parade. Pada hari Jumat, keluarga kerajaan akan berkumpul untuk Layanan Nasional Thanksgiving di Katedral St. Paul dan konser pop bertabur bintang di istana pada hari Sabtu, 4 Juni 2022.

