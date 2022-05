Detail Makeup Look Raline Shah di Cannes Elegan hingga Dramatis

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Raline Shah saat berjalan di karpet merah Festival Cannes 2022, di Palais des Festivals et des Congrès, Perancis, mencuri perhatian. Aktris dan pengusaha itu mengenakan busana koleksi desainer Sapto Djojokartiko, desainer Arab Ashi Studio desainer dan merek fashion Dubai, Michael Cinco. Sedangkan makeup-nya yang memukau bertema ‘Lux for Cannes!’ dan ‘Stunning in Red Carpet’ dengan menggunakan produk Wardah.

Tampilan makeup ‘Lux for Cannes!’ berfokus pada warna-warna soft seperti pink dan peach yang dipadukan dengan tampilan warna lipstik nude pink. Untuk eye makeup, look ini bermain dengan eyeliner untuk mempertegas tampilan mata dan menciptakan kesan elegan. Bermain dengan eyeliner berwarna hitam untuk mempertegas tampilan mata, look ini juga dilengkapi dengan matte complexion dan sehat.

Sedangkan untuk look yang kedua, Raline Shah tampil elegan dengan gaun berwarna putih dengan makeup look 'Stunning in Red Carpet’ lebih berfokus untuk memberikan tampilan yang bold dengan aksen bronzy dan lipstik berwarna merah. Look ini juga dipertegas dengan riasan mata yang menjadi statement dengan aksen smokey eye untuk membuat kesan dramatis, tegas, dan elegan.

Makeup look ini merupakan perpaduan rangkaian produk Wardah Colorfit untuk foundation, blush on, Lip Paint Tokyo Breeze dan Colotfit Lip Ink Go Getter, Wardah Exclusive Glowing Highlighter, EyeXpert Optimum Hi-Black Liner, Eyebrow Matic shade Dark Brown, EyeXpert Mascara Volume Expert, Exclusive Eyeshadow shade 01 Sunset Brown.

Detail makeup Raline Shah di Festival Film Cannes 2022. (dok. Wardah)

Tahun ini, Festival Film Cannes kembali tidak hanya sebagai sebuah festival film internasional, tetapi juga sebagai wadah untuk memberikan penghormatan kepada para wanita terkemuka di industri perfilman dan memberikan penghargaan kepada wanita muda berbakat melalui Women in Motion Awards. Wardah Group Head, Novia Sukmawaty, mengatakan momen ini menjadi kesempatan untuk Wardah dapat berpartisipasi dalam ajang internasional bergengsi yang turut mengapresiasi wanita. "Ini menjadi kesempatan Wardah bersama Raline Shah untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki produk dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah saing dengan produk internasional," ujarnya dalam keterangan pers.

Raline Shah sebagai Wardah Brand Ambassador mengungkapkan rasa bangganya menggunakan produk kecantikan ternama di Indonesia dalam festival internasional. "Kehadiran saya turut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki beragam produk dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah saing. Apresiasi saya untuk Wardah yang telah menemani setiap langkah perempuan Indonesia dalam menyebarkan kebaikan dan melakukan perubahan positif," ujarnya.

