IU Tampil Elegan Mengenakan Gaun Tulle dan Perhiasan Mewah di Cannes

TEMPO.CO, Jakarta - IU menghadiri pemutaran perdana film Broker di Festival Film Cannes 2022, Jumat 27 Mei 2022. Ini adalah pertama kalinya penyanyi K-Pop itu berjalan di karpet merah festival film terbesar. Tak heran jika penampilannya mencuri perhatian para penggemar.

IU tampil elegan mengenakan gaun koleksi Provocation of New Colors rancangan desainer Korea. Choi Jae Hoon. Gaun off shoulder bernuansa abu-abu kehijauan itu berpotongan coloumn dengan lapisan kain tulle dengan aksen wrap di bagian korset serta pita di bagian sisi kanan.

Penampilan penyanyi bernama asli Lee Ji Eun itu semakin mewah dengan perhiasan minimalis dari merek perhiasan mewah, Chaumet. Dia mengenakan kalung Joséphine Aigrette, yang dijual seharga USD 88.862 atau sekitar Rp 1,3 miliar. Kalung ituterbuat dari emas putih 18K dan memiliki sekitar 180 berlian yang tertanam di dalamnya, dan batu berlian tengah dikatakan 1,50 hingga 1,70 karat.

Selain kalung, IU juga mengenakan anting-anting Joséphine Duo Éternel. Anting yang dijual seharga USD 23 ribu atau sekitar Rp 334 juta detailnya sama rumitnya dengan kalung, desain elegan dalam emas putih, dengan berlian berpotongan brilian.

IU berpose dengan aktor dan aktris film Broker, seperti Song Kang Ho, Kang Dong Won dan Bae Doo Na. Broker, film berbahasa Korea pertama yang dibuat oleh pembuat film Jepang Hirokazu Kore-eda, menerima tepuk tangan meriah selama 12 menit usai diputar di Festival Film Cannes.

Film yang mulai ditangkan di bioskop Korea Selatan pada 8 Juni 2022, bercerita tentang sekelompok pelancong yang berkumpul karena kotak bayi yang ditinggalkan, diselimuti misteri. Song Kang Ho dan Kang Dong Won akan berperan sebagai dua calo, Sang Hyun dan Dong Soo, yang pekerjaan terakhirnya adalah menemukan tempat yang aman untuk bayi terlantar. IU berperan sebagai ibu muda, So Young, yang kembali tak lama setelah meninggalkan bayinya. Terakhir, Bae Doo Na berperan sebagai detektif Soo Jin, bergabung dengan Lee Joo Young sebagai bawahannya, Lee.

