Billie Eilish Cerita Kelelahan Menghadapi Tics Sindrom Tourette yang Dialaminya

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish kerap terbuka tentang masalah seputar kesehatan mental dan citra tubuhnya. Dia juga terbuka tentang sindrom Tourette yang dialaminya, diagnosis yang ditandai dengan gerakan atau suara vokal yang tiba-tiba, berulang, cepat, dan tidak diinginkan yang disebut tics, menurut laporan Institut Nasional Gangguan Neurologis dan Stroke.

Dalam sebuah wawancara dengan David Letterman untuk serial Netflix-nya "My Next Guest Needs No Introduction," Eilish mengungkapkan bagaimana dia menavigasi gangguan neurologis saat berada di mata publik.

"Cara paling umum orang bereaksi [melihat tics saya] adalah mereka tertawa, karena mereka pikir saya mencoba untuk menjadi lucu, dan saya selalu sangat tersinggung dengan itu," kata Eilish.

Eilish, yang didiagnosis dengan sindrom Tourette pada usia 1 tahun, mengatakan kepada Letterman bahwa tics-nya termasuk meregangkan lengannya, mengklik rahangnya, mengangkat alisnya, menggerakkan matanya ke depan dan ke belakang, menggoyangkan telinganya, dan banyak lagi. "Ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah Anda sadari jika Anda hanya mengobrol dengan saya, tetapi bagi saya, itu sangat melelahkan," katanya.

Menurut Klinik Cleveland, tics tidak dapat dikendalikan atau dicegah, karena tidak disengaja. Sekitar 200 ribu orang di Amerika Serikat hidup dengan "bentuk Tourette yang parah dan nanyak yang setuju bahwa kelelahan adalah pengalaman yang sangat umum.

Eilish mengatakan bahwa tics-nya mulai kecil ketika dia masih kecil — menutup matanya dengan cepat atau membuka mulutnya lebar-lebar. Ketika Letterman bertanya apakah dia tahu apa penyebabnya, Eilish menjawab dengan mengatakan, "Saya tidak tahu, tics sangat aneh."

Menurut Mayo Clinic, penyebab sindrom Tourette tidak diketahui. Ini adalah gangguan kompleks yang kemungkinan disebabkan oleh kombinasi faktor bawaan (genetik) dan lingkungan. Meskipun bahan kimia di otak yang mengirimkan impuls saraf (neurotransmitter), termasuk dopamin dan serotonin, mungkin berperan.

Dalam wawancaranya dengan Letterman, wanita berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa tampil di atas panggung tampaknya membantu tics-nya. "Ketika saya bergerak, saya bahkan tidak bergerak sama sekali," katanya.

Eilish mengungkapkan kepada publik untuk pertama kalinya bahwa dia menderita sindrom Tourette pada tahun 2018. Pengumuman itu muncul setelah video kompilasi tics-nya diunggah ke YouTube. Dalam sebuah cerita Instagram, dia juga membahas video itu. "Saya tidak pernah menyebutkannya di internet karena tidak ada yang berpikir saya bodoh, dan juga fakta bahwa saya tidak pernah ingin orang memikirkan Tourettes setiap kali mereka memikirkan saya," katanya.

Billie Eilish memberi tahu Letterman bahwa gangguan itu masih sangat membingungkan baginya, tetapi dia senang membicarakannya. "Saya sangat suka menjawab pertanyaan tentang itu, karena sangat, sangat menarik," katanya seperti dilansir dari laman Popsugar.

