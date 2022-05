5 Makanan Terbaik untuk Membuat Kulit Glowing, Mulai dari Tomat hingga Alpukat

Ilustrasi sup tomat. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Butuh banyak usaha untuk mendapatkan kulit glowing, terhidrasi, dan kenyal. Mulai dari menjalani rutinitas perawatan kulit, berinvestasi dalam produk terbaik yang tersedia, mencari produk do it yourself (DIY), semua dilakukan untuk memecahkan masalah kulit. Tapi jika menerapkan semua langkah itu tanpa menerapkan pola makan dengan benar, hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan.

Selain perawatan dari luar, perawatan dari dalam juga perlu dilakukan. Pakar kecantikan India, Blossom Kochhar, menyarankan beberapa makanan yang dapat mengubah penampilan seperti yang dikutip dari Times of India, Senin, 23 Mei 2022.

1. Tomat

Mulailah dengan makanan termudah dan paling umum yang tersedia di setiap rumah tangga. Kaya akan vitamin C, tomat adalah sumber terbaik untuk likopen, antioksidan anti-penuaan yang juga dapat membantu mencegah penyakit jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa likopen lebih mudah diserap oleh tubuh saat dimasak, jadi konsumsilah sup tomat.

2. Cokelat hitam

Ada alasan lain untuk menambahkan cokelat ke dalam diet, tetapi tentu saja harus cokelat hitam yang dikenal kaya polifenol sebagai antioksidan dalam tubuh. Selain itu, diperkirakan bahwa diet kaya flavanol dan antioksidan lainnya dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan membantu memperlambat penuaan kulit.

3. Biji rami

Biji ini memiliki segudang manfaat kesehatan. Meningkatkan kesehatan kulit adalah salah satu manfaatnya. Biji rami adalah sumber asam lemak omega-3 dan lignan yang membuat kulit terhidrasi dan halus.

4. Kayu manis

Kayu manis sangat bagus untuk orang dengan kulit berminyak, menambahkan kayu manis ke dalam teh, kopi, smoothie atau bahkan makanan penutup dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dan dapat merangsang produksi minyak sehingga menghasilkan kulit yang bersih.

5. Biji chia

Salah satu makanan termudah untuk dikonsumsi, ditambahkan ke smoothie atau ditaburkan di buah favorit adalah biji chia. Makanan ini merupakan sumber asam lemak omega-3 terkaya untuk fungsi sel kulit yang sehat dan produksi kolagen baru untuk menjaga fondasi kulit tetap kuat dan bebas kerut.

6. Jahe

Jahe memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasinya yang memiliki efek menenangkan pada kulit. Tidak heran orang suka menambahkan jahe ke teh mereka.

7. Alpukat

Jika kerutan dan pigmentasi mengganggu, pertimbangkan untuk menambahkan bahan eksotis dan lezat ini ke dalam makanan. Kandungan lemak tak jenuh tunggal yang tinggi dalam alpukat dapat membantu mempromosikan kulit yang sehat dengan mendukung membran kulit yang sehat, juga kandungan antioksidannya yang tinggi dapat melawan radikal bebas yang merusak dan menua kulit.

