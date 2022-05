Eva Longoria Cerita Pakai Gaun Rp 500 Ribuan di Festival Film Cannes Pertamanya

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Longoria menyadari bahwa Anda dapat terlihat bergaya mewah dengan menghabiskan sedikit uang saat menghadiri acara besar. Hal ini pernah dialami aktris berusia 47 tahun itu saat menghadiri Festival Film Cannes pertamanya di tahun 2005. Dia mengenakan gaun rajut emas seharga USD 40 atau sekitar Rp 589 ribu.

"Saya hanya akan memakai yang ini, rajutan emas ini, rasanya pas," kenang Longoria saat dia memilih gaun itu 17 tahun lalu kepada People. "Tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah gaun seharga USD 40."

Longoria, yang saat itu menjadi bintang baru dari serial Desperate Housewives, yang tayang perdana tahun sebelumnya, mengakui bahwa dia tidak mengetahui seputar Festival Film Cannes ketika dia membeli gaun itu dari sebuah toko di Melrose Avenue.

Aktris yang sudah lama menjadi Juru Bicara Internasional L'Oréal Paris, bahkan mengingat kebingungannya di acara Festival Film Cannes ketika presiden L'Oréal saat itu bertanya label desainer yang merancang gaunnya. "Aku bilang, 'Apa maksudmu? Ini milikku," canda Longoria. "Semua orang menyukai gaun itu, hanya dari Melrose!"

Mengingat hal itu istri Jose Baston dan ibu dari Santiago Enrique Baston mengatakan momen bersinarnya membuktikan bahwa itu semua tentang kepercayaan diri dan gaya, bukan harga gaun itu. "Bukan gaunnya, itu wanita yang memakai gaun itu," kata Longoria.

Sementara untuk acara pembukaan Festival Film Cannes 17 Mei 2022 kemarin, aktris Dora and The Lost City of Golds itu memilih gaun hitam berkerut dramatis dari Alberta Ferretti dengan detail manik-manik abstrak yang rumit di sepanjang korset.

Meskipun Eva Longoria mengungkapkan bahwa pilihan gaun hitam itu datang bersamaan secara tidak sengaja setelah gaun pertamanya terlalu lama dalam perubahan, yang kedua dia melihat gaun ruffle semi-tipis itu sangat keren. Sedangkan untuk riasan wajahnya dia menggunakan L'Oréal, dengan tampilan makeup yang menonjolkan kulitnya yang bercahaya serta tatanan kuncir rambut ponytail yang genit. Dan semuanya datang bersamaan dengan waktu terakhir.

Baca juga: Eva Longoria Pakai Gaun Karya Victoria di Pernikahan Brooklyn Beckham

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.