Charlize Theron Tunjukkan Makeup Serba Ungu Karakternya di Doctor Strange

TEMPO.CO, Jakarta - Charlize Theron membagikan foto selfie dirinya dengan riasan dramatis. Foto itu sekaligus menunjukkan bahwa aktris 46 tahun itu bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU.

"Temui Clea," Theron memberi judul close-up dari tampilan karakternya, yang menampilkan riasan mata ungu neon yang semarak dan beraneka warna. Tampilan yang kebetulan menjadi salah satu tren terbesar musim ini, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar.

Tampilan makeup itu adalah pengalihan bagi Theron, yang cenderung mencari penampilan alami dan glam lembut, bahkan di karpet merah. Dia juga terlihat mengenakan kostum bernuansa ungu dan biru, dalam unggahan kedua di mana dia menunjukkan salah satu foto adegan bersama Benedict Cumberbatch, yang muncul dalam post-credit Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tampilan makeup warna-warni tampaknya telah dibuat oleh penata rias Kate Lee, yang berkomentar, "Yey!! Aku senang hari ini bersamamu!! Sungguh suatu kehormatan menemukan penampilan Clea bersamamu dan Adir Abergel (penata rambut) ." Lee juga memposting ulang tampilan di halaman Instagram-nya sendiri dengan keterangan, "Penantian sudah berakhir."

Pengenalan Clea di Doctor Strange in the Multiverse of Madness hadir saat MCU memberikan sedikit cuplikan masa depan Doctor Strange. Dalam komik, Clea adalah cinta utama Strange. Dia adalah karakter bertenaga sihir lainnya dan berasal dari Dimensi Gelap, di mana dia akhirnya menjadi penguasa. Karakter Clea yang diperankan Theron muncul di adegan pasca-kredit Multiverse of Madness untuk merekrut Strange untuk membantunya dengan serangan yang disebabkannya. Mereka terakhir terlihat melompat ke Dimensi Gelap bersama-sama, sekilas menunjukkan potensi asmara mereka.

Melansir laman Screen Rant, foto baru ini memperlihatkan Clea lebih dekat saat Charlize Theron terus membagikan kegembiraannya bergabung dengan MCU. Asumsi yang paling logis adalah bahwa Theron akan kembali sebagai Clea di Doctor Strange 3, tetapi keakrabannya dengan multiverse dan serangan dapat berarti bahwa dia juga muncul di Loki musim 2 atau proyek Fase 4 yang berhubungan dengan multiverse.

Baca juga: Charlize Theron Rayakan Ulang Tahun ke-46 Bertema Pesta Prom 1980-an

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.