Rebel Wilson Tampil Elegan dengan Gaun Zamrud di Gala Premiere Senior Year

TEMPO.CO, Jakarta - Rebel Wilson terlihat mempesona dengan gaun hijau. Bintang "Bridesmaids" itu tampil memukau dengan gaun berkilauan Jason Wu saat dia menghadiri pemutaran perdana film barunya "Senior Year" di Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa 10 Mei 2022.

Aktris berusia 42 tahun itu memamerkan tubuh langsingnya saat berjalan di karpet merah mengenakan gaun off-the-shoulder yang dibuat khusus untuknya, yang dilapisi dengan manik-manik kecil berwarna hijau.

Selain tampilan yang menarik, gaun hijau Wilson memiliki makna yang lebih dalam, yaitu mirip kostum pemandu sorak karakternya yang berwarna zamrud yang sama dalam film. Faktanya, beberapa kostum yang dikenakan aktris itu di “Senior Year” — termasuk pakaian pemandu sorak, sepatu, dan set rok merah muda — dipajang di acara tersebut.

Bintang "Pitch Perfect" itu memasangkan gaunnya dengan sepatu hak hijau yang serasi dan menata rambutnya dengan gelombang panjang dan longgar untuk malam besar itu.

Stylist-nya, Elizabeth Stewart, berbagi video di Instagram Stories yang menunjukkan aktris Australia itu berjalan melintasi kamar hotelnya dan memperlihatkan pakaiannya untuk pertama kalinya. "Rebel!” penata rambut selebriti Robert Vetica terdengar berteriak di klip itu, menambahkan, “Itu gila! Kamu terlihat luar biasa."

Wilson berpose dengan lawan mainnya dan aktor "This Is Us" Justin Hartley di karpet merah, kemudian bergabung dengan pemeran lainnya - termasuk Alicia Silverstone dan Chris Parnell - untuk foto grup.

Film ini menceritakan apa yang terjadi ketika seorang kapten pemandu sorak sekolah menengah yang dipernakan Rebel Wilson, bangun setelah koma selama 20 tahun setelah aksi yang salah. Kini setelah berusia 37 tahun, dia kembali ke sekolah menengah dalam upaya untuk akhirnya menjadi ratu prom, mempelajari pelajaran penting dan membawa banyak kejenakaan lucu di sepanjang jalan.

Momen fashion-nya dalam gaun berwarna hijau mengikuti transformasi dramatis Wilson, yang memulai perjalanan "tahun kesehatan" pada tahun 2020, dan mencapai target berat badan 74 kilogram pada musim gugur itu.

Sekarang, Rebel Wilson fokus pada sisi mentalnya juga. “Saya pikir saya kehilangan sekitar 36 kilogram dan saya berhasil mempertahankannya,” katanya kepada Today pada 5 Mei, menambahkan bahwa dia cenderung berjuang dengan makan emosional dan telah mengabaikan untuk menghadapi aspek kesehatan mental itu sampai dia tahun kesehatan. “Saya tidak sempurna, jelas. Saya sedang makan es krim di kamar mandi tadi malam."

