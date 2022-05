Cerita Sophie Turner Tolak Undangan Kendall Jenner di Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Sophie Turner mengakui bahwa dia menolak undangan afterparty Met Gala 2022 Kendall Jenner awal pekan ini, Alasannya, dia terlalu menyukai model dan keluarganya yang terkenal itu.

“Dia ada di Met, dan saya suka Kardashians,” mantan aktris Game of Thrones itu kepada Jimmy Fallon di “The Tonight Show” Jumat, 6 Mei 2022, yang dikutip Pagesix.

"Tapi saya pikir dia, seperti, sangat cantik dalam kehidupan nyata, dan saya sangat terpesona oleh kecantikannya, dan dia mengundang saya ke ... afterparty sederhana ini," lanjut Turner. "Dia mengundang mengatakan, 'Apakah kamu ingin datang?' Dan saya hanya menjawab, 'Tidak, tidak, saya tidak mau.' Dan saya seperti, 'Mengapa? Mengapa saya melakukan ini pada diri saya sendiri?’”

Bintang X-Men: Dark Phoenix itu mengatakan dia pulang ke rumah lalu duduk di tempat tidur dan makan pasta sebagai gantinya. "Saya berkata dalam hati, 'Bisa berada di tempat lain sekarang, tapi saya tidak,'" tambahnya.

Turner dan suaminya, Joe Jonas, yang sedang menantikan anak kedua mereka, menghadiri malam mode terbesar Senin dalam pakaian serasi Louis Vuitton, sementara Kendall Jenner memesona dalam balutan gaun Prada.

Ibu Jenner, Kris Jenner, dan saudara perempuannya, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, dan Kylie Jenner, juga menghadiri acara tersebut untuk pertama kalinya sebagai sebuah keluarga.

Turner secara terbuka menunjukkan cinta untuk Kardashian-Jenners sebelum menolak mereka di Met Gala 2022 bertema "In America: An Anthology of Fashion" Vogue.

Pada Januari, dia dan Jonas, 32, memerankan kembali adegan “Keeping Up With the Kardashians” 2015 di TikTok viral yang melihat pasangan itu menyamar sebagai Kim, 41, dan Khloé, 37.

Tapi bukan hanya Kardashian-Jenners yang membuat Turner terpesona. Dia mengatakan kepada Fallon, 47, Jumat bahwa dia bereaksi sangat buruk di sekitar semua selebriti.

“Saya tidak dapat membayangkan bahwa saya sebenarnya diundang untuk hal-hal ini dan saya bukan, seperti, pemenang kompetisi, Anda tahu? Jadi, maksud saya, setiap selebritas yang saya temui, saya berakting atau mengatakan sesuatu yang bodoh,” jelasnya.

"Dan baru-baru ini, jika seorang selebriti berinteraksi dengan saya, saya langsung memotongnya dan mengatakan, 'Saya tidak ingin ada hubungannya denganmu.' Dan diam-diam saya berpikir, 'Ya Tuhan!'" kata Sophie Turner.