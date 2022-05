Alasan Putri Diana Tak Pernah Pakai High Heels selama Menikah

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Diana menghindari mengenakan sepatu hak tinggi selama pernikahannya dengan Pangeran Charles. Eloise Moran, penulis "The Lady Di Look Book," yang akan dirilis pada 21 Juni, meninjau kembali klaim tentang pilihan cermat Putri Wales atas alas kaki yang sebelumnya dilaporkan oleh Richard Kay dari Daily Mail dalam biografinya tahun 1998, "Diana: iana: The Untold Story."

Moran, yang bukunya terinspirasi oleh akun Instagram Lady Di Revenge Looks miliknya, yang memiliki lebih dari 118 ribu pengikut, menyelami klaim di bab kedua saat membahas pakaian yang dikenakan Diana untuk menjemput Charles dari Rumah Sakit Cirencester setelah lengannya patah pada tahun 1990.

"Diana menata kemeja chambray tanpa kancing di atas T-shirt putih kasual dan mengenakannya dengan rok selutut bunga dan sepatu datar yang serasi, tetapi tidak cukup serasi," tulis Moran, yang menggambarkan busana itu sebagai tampilan balas dendam sebelum berpisah.

"Selama bertahun-tahun, Diana memakai sepatu tidak lebih tinggi dari 5 centimeter untuk menghormati ego suaminya," tulisnya. "Karena dia tingginya sama dengan dia." Mantan pasangan memiliki tinggi 177 centimeter, menurut Daily Express.

Putri Diana berjalan menghadiri sebuah pesta dengan mengenakan gaun hitam di Galeri Serpentine di London, 1994. AP Photo

Kemudian dalam buku itu, Moran kembali ke evolusi alas kaki Diana, mengutip komentar dari perancang busana mewah Jimmy Choo yang diterbitkan dalam "Diana: The Untold Story."

"Ketika kepercayaan kerajaan yang terasing tumbuh, begitu pula heels-nya," tulis Moran tentang Diana. "Jimmy Choo ingat bahwa di awal tujuh tahun persahabatan mereka, Diana selalu memesan flat, kemudian saat pernikahannya mulai runtuh, hak sepatunya semakin tinggi. 'Pertama dia naik ke 5 centimeter, lalu 7,5 centimeter, 8 centimeterr terus merangkak naik,' kata Choo."

Choo, tulis Moran, adalah orang kepercayaan dekat Diana. Dan pada gilirannya, bangsawan itu adalah "penggemar hebat" dari desain 90-an yang elegan, tambah Moran. "Dia sering bergabung dengannya di Istana Kensington, di mana mereka akan mengobrak-abrik sampel dan berkolaborasi pada koleksi berikutnya," tulisnya.

Menurut Moran, Choo bahkan memiliki sepasang sepatu pump yang siap dikirim ke Putri Diana ketika dia diharapkan kembali dari perjalanannya Agustus 1997 ke Paris, di mana dia tewas dalam kecelakaan mobil yang fatal. "Dia secara tragis tidak pernah menerimanya, dan Jimmy menyimpannya sebagai koleksi pribadinya untuk mengenang teman dan klien terbaiknya," tulis Moran tentang sepatu itu.

