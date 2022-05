Kim Tae Ri Elegan dengan Gaun Putih Brandon Maxwell di Baeksang Art Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Tae Ri menghadiri Baeksang Arts Awards ke-58 digelar pada Jumat 6 Mei 2022 di Pusat Pameran Internasional Korea (KINTEX) di Ilsan, Korea Selatan. Acara ini untuk merayakan drama, pertunjukan, dan film terbaik yang ditayangkan atau dirilis antara 12 April 2021 dan 31 Maret 2022.

Kim Tae Ri mendapatkan penghargaan sebagai aktris terbaik lewat drama ‘Twenty Five Twenty One’. Dia juga memenangkan penghargaan untuk kategori khusus, Tiktok Popularity Award.

Dalam kesempatan itu, Kim Tae Ri tampil bergaya elegan mengenakan busana bernuansa putih. Menurut unggahan akun Instagram Allkfashion, Kim Tae Ri mengenakan gaun dari koleksi Brandon Maxwell. Gaun two-piece itu terdiri dari atasan crop top beraksen lipit dan tali tipis, sedangkan bagian bawahnya melebar dengan aksen belt di bagian pinggang.

Selain itu, Kim Tae Ri juga mengenakan perhiasan berupa anting-anting panjang berpotongan rumit dari koleksi Cartier, Reflection de Cartier Earrings. Menurut unggahan akun Instagram Kdramafashion, anting-anting itu senilai Rp 5,4 juta. Dia juga mengenakan perhiasan serupa berupa cincin, Reflection de Cartier de Ring, senilai Rp 1,3 miliar. Tampilan makeup-nya nampak flawless dengan sentuhan lipstik bernuansa rose-pink. Sedangkan rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

Dalam drama ‘Twenty Five Twenty One’ Kim Tae Ri berperan Na Hee Do, calon pemain anggar. Dia beradu akting dengan Nam Joo Hyuk berperan sebagai Baek Yi Jin, seorang reporter yang keluarganya hancur karena krisis keuangan. Pemeran lainnya adalah Bona WJSN berperan sebagai Go Yu Rim, seorang atlet anggar nasional yang melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarganya meskipun dalam kondisi keuangan yang sulit.

Drama populer yang mengambil latar akhir 1990-an ini adalah tentang dua orang muda yang jatuh cinta di tengah-tengah setelah krisis IMF. Ini adalah drama pertama Kim Tae Ri dalam hampir empat tahun sejak ia membintangi drama “Mr. Sunshine.”

Berperan sebagai anak muda yang beambisi dengan cita-citanya, Kim Tae Ri membandingkan dengan hasratnya untuk berakting. “Saat saya melakukan pekerjaan saya sendiri, akting, saya mungkin tidak melakukannya 100 persen dengan bahagia seperti Hee Do, tetapi ada saat-saat ketika saya berkata, 'Ini masih begitu menyenangkan bagi saya,'” Ujarnya seperti dilansir dari laman Soompi.

Setelah 'Twenty Five Twenty One' Kim Tae Ri akan membintangi film "Alien". Film ini adalah film sci-fi dua bagian yang akan datang tentang kejadian yang terjadi ketika portal waktu misterius terbuka dan menghubungkan Tao dari Dinasti Goryeo mencari pedang legendaris dengan orang-orang pada tahun 2022 mengejar seorang tahanan asing yang telah dipenjara di sebuah tubuh manusia.

