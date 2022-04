6 Fashion Hailey Bieber di Met Gala Glamor dan Klasik

TEMPO.CO, Jakarta - Acara fashion terbesar Met Gala akan digelar pada Senin, 2 Mei 2022, di Metropolitan Museum of Art, New York City, Amerika Serikat. Banyak selebriti ternama yang menghadiri acara tahunan itu, termasuk Hailey Bieber.

Model berusia 25 tahun itu sudah menghadiri acara Met Gala sejak 2015, jauh sebelu, dia menjadi istri Justin Beiber. Dia selalu tampil stylish, sebagian besar bergaya glamor klasik, tetapi juga mengambil beberapa risiko besar, seperti saat itu dia berjalandalam gaun payet yang memiliki thong bertatahkan kristal di dalamnya. Itu sesaat.

Tidak tahu pasti apa yang akan dipakai Hailey Bieber tahun ini. Tetapi aturan berpakaian secara harfiah menyerukan tampilan "glamour." Menjelang malam besar itu, mari melihat kembali apa yang telah dikenakan Bieber di tahun-tahun sebelumnya — mulai dari tulle hingga rambut pink hingga payet, seperti dilansir dari laman Bustle berikut ini.

6 Tampilan Hailey Bieber di Met Gala

1. 2015: “China: Through The Looking Glass"

Hailey Baldwin menghadiri Met Gala untuk pertama kalinya pada tahun 2015, dengan memamerkan tampilan ultra leggy. Dia memakai mini dress Topshop yang menutupi paha dengan sepatu platform perak bertali dari aksesoris Saint Laurent dan Bulgari.

2. 2016: “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”

Hailey Bieber di Met Gala 2016. Instagram.com/@haileybieber

Tahun berikutnya, Bieber meningkatkan glamornya. Ia memilih gaun hitam dan perak berkilauan Tommy Hilfiger dengan belahan setinggi paha. Perhiasan telinga yang mencolok dan sepatu hak hitam super bertali hanya menambah tampilan yang memukau.

3. 2017: “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”

Hailey Bieber di Met Gala 2017. Instagram.com/@haileybieber

Sementara banyak yang memilih tampilan avant-garde untuk merayakan Kawakubo, Bieber mengenakan ballgown pink muda yang memamerkan bagian perut yang menampilkan tingkatan tulle yang bertingkat. Menambahkan headpiece jaring yang terinspirasi vintage dan choker perak, tampilannya merupakan kombinasi sempurna antara edgy dan timeless.

4. 2018: “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”

Hailey Badlwin di Met Gala 2018. Instagram.com/haileybaldwin

Model tersebut merayakan tema “Heavenly Bodies” dalam gaun off-the-shoulder yang halus dari koleksi Tommy Hilfiger. Dia menambahkan mahkota bunga putih dan rambut pink powder yang membuatnya tampak seperti seorang putri.

5. 2019: “Camp: Notes on Fashion”

Hailey Bieber di Met Gala 2019. Instagram.com/@haileybieber

Hailey Baldwin memahami tema Met Gala tahun itu. Dia memilih gaun Alexander Wang pink cantik yang menampilkan punggung terbuka — lengkap dengan thong built-in di dalamnya.

6. 2021: “In America: A Lexicon Of Fashion”

Justin Bieber dan Hailey Baldwin di Met Gala 2021 (Instagram/@justinbieber)

Hampir dua tahun kemudian, Hailey Baldwin menghadiri Met Gala 2021 dengan suaminya. Pasangan ini serasi dalam tampilan hitam ramping. Dia memilih coloumn gown Saint Laurent khusus dengan garis leher yang menjuntai.

