Kelly Clarkson Antusias Berusia 40 Tahun Tak Takut Hadapi Penuaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kelly Clarkson merayakan ulang tahun ke-40, pada 24 April 2022. Dia merayakan tonggal sejarah itu dengan pesta bertema tahun 80-an di The Kelly Clarkson Show, bersama sahabat masa kecilnya, dari Rick Astley, Machine Gun Kelly, dan banyak lagi. Namun menjelang hari ulang tahunnya, dia ingin semua orang tahu bahwa alih-alih takut penuaan, dia bersemangat.

“Saya tidak peduli dengan penuaan,” katanya, seperti dilansir dari laman Prevention. "Aku tidak seperti salah satu dari wanita itu."

Dalam wawancara terpisah dengan Anne Hathaway, dia menunjukkan bahwa keduanya akan berusia 40 tahun tahun ini. "Saya bersemangat," katanya. “Saya tahu banyak wanita di industri ini menjadi aneh tentang penuaan. Aku menyukainya. Saya merasa hidup menjadi lebih baik secara eksponensial, seperti, setiap tahun.” Hathaway setuju, menambahkan bahwa dia menjadi lebih nyaman dan lebih bersyukur dengan setiap ulang tahun yang dilewati.

Clarkson sebelumnya juga terbuka tentang penuaan, terutama yang berkaitan dengan perasaannya tentang Botox dan sejenisnya. “Saya akan terlihat seperti Shar Pei total, seperti anjing,” katanya di podcast Mayim Bialik, Breakdown Mayim Bialik tahun lalu. “Saya akan memiliki setiap kerutan di dunia di wajah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya menjadi lebih baik daripada seseorang yang menyelesaikan sesuatu di depan mereka; Saya takut pada hal-hal yang disebut toksin botulisme... Secara harfiah disebut toksin botulisme, dan saya tidak suka.”

Pelantun "Since You Been Gone" itu menambahkan bahwa jarum apa pun yang masuk dalam tubuhnya untuk mengambil darah untuk memeriksa tiroidnya. Dia telah berjuang dengan masalah kesehatan tiroid selama bertahun-tahun.

Lebih penting lagi, Kelly Clarkson berharap pilihannya untuk menua secara alami dalam sorotan memberi penggemar beberapa perspektif nyata tentang seperti apa penuaan itu — sesuatu yang sulit didapat di Hollywood yang penuh dengan filler dan operasi plastik. “Saya harap orang-orang melihat seperti ini, beginilah penampilan Anda ketika Anda bertambah tua,” kata ibu dua anak itu.

