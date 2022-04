Ramaikan Momen Puasa, #WouldYouLoveYou Jadi Campaign Terbaik Ramadan dari Y.O.U Beauty

Skin Energy Facial serum Y.O.U Beauty. (dok. Y.O.U Beauty)

INFO CANTIK – “Masihkah kita mencintai diri sendiri ketika kita berbeda dari yang lain? Tanpa perlu melepaskan jati diri. Tanpa perlu merasa dihakimi. Tanpa perlu melangkah mundur dari apa yang kita cari,” kira-kira itu lah kalimat-kalimat pembuka yang muncul pada video iklan/television commercial (TVC) Y.O.U Beauty yang ditayangkan di TikTok dan Youtube. Sejak ditayangkan pada awal April lalu, TVC #WouldYouLoveYou sudah ditonton lebih dari 30 juta views dari dua platform media sosial itu.

“Kami sangat bersyukur TVC ini mendapat respon yang sangat positif. Terlihat dari banyaknya komentar serupa dari publik yang merasa terhubung dan menjadi semangat bagi mereka untuk dapat menerima dan mencintai diri sendiri unconditionally,” kata Brand Director Y.O.U Beauty Ayu Anastasya belum lama ini. “Sampai saat ini kami sudah menerima hingga ribuan komentar yang mengapresiasi TVC ini,” tambahnya.

Ayu mengatakan, Ramadan selalu menjadi momentum terbaik untuk merefleksikan kehidupan dari beragam inspirasi perjalanan spiritual seorang manusia. Y.O.U Beauty sebagai salah satu brand kecantikan di Indonesia turut menyoroti momen ini sebagai salah satu agenda terpenting untuk menyuarakan gema Ramadan serta kebaikan di dalamnya.

#WouldYouLoveYou, kata Ayu, merupakan persembahan Y.O.U Beauty melalui tema kampanye di bulan Ramadan yang memotret suatu realitas kehidupan yang membutuhkan lebih banyak semangat untuk mencintai diri sendiri terlepas dari ketidaksempurnaan maupun stigma orang lain.

Y.O.U Beauty membuat TVC bertemakan serupa yang menggambarkan sebuah semangat menerima dan mencintai diri sendiri terlepas dari imperfection yang dimiliki oleh seorang manusia. “Harapannya TVC ini menjadi pemantik bagi publik bahwa penerimaan diri dan tetap pada pendirian untuk menggapai asa terlepas dari apa yang menurut orang lain adalah suatu standar yang dianggap lazim,” tambah Ayu.

Melalui #WouldYouLoveYou, Y.O.U Beauty mengajak setiap wanita untuk merefleksikan kehidupannya bertepatan dengan momen Ramadan tahun ini. Terlepas dari standar atau stigma yang diberikan pada diri sang perempuan, tak dapat menghilangkan kebaikan yang telah dia lakukan. Di sisi lain, mencintai diri sendiri merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan dan langkah awal sebelum berbagi kasih kepada sesama.

Selain memperkenalkan kampanye di bulan Ramadan, Y.O.U Beauty turut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu terbaik dengan berbagi kepada sesama. Selama bulan Ramadan di periode 16 April - 30 April 2022, setiap transaksi pada Y.O.U Beauty Official Store di Shopee akan didonasikan sebesar Rp 2.000 dan diserahkan kepada Dompet Dhuafa sebagai mitra aksi sosial kali ini.

Selain itu, Y.O.U Beauty juga memberikan kode voucher berupa “YOUBLOVEU” yang dapat digunakan oleh konsumen untuk dapat ditukarkan dengan potongan belanja senilai Rp 5.000 tanpa minimum pembelian. Kode voucher ini dapat digunakan sepanjang bulan Ramadan di setiap transaksi di Shopee.

Menurut Ayu, sejak awal Y.O.U Beauty berkomitmen untuk mendukung dan menginspirasi wanita di Indonesia untuk melakukan perubahan demi masa depan yang lebih baik. Hal itu dilakukan agar para wanita dapat mempertahankan kecantikan dalam dirinya, dengan menyediakan semua kebutuhan kecantikan yang dapat diakses dengan mudah, produk yang inovatif, dan didukung dengan teknologi inovatif serta kebaikan yang diambil dari alam.(*)