Olahraga Teratur dapat Mencegah Depresi Menurut Studi

TEMPO.CO, Jakarta - Para ahli kesehatan mental telah merekomendasikan olahraga sebagai cara untuk meningkatkan mood Anda. Tetapi penelitian baruyang diterbitkan di JAMA Psychiatry menunjukkan bahwa olahraga teratur sebenarnya dapat mencegah depresi.

Peneliti menganalisis data dari 15 penelitian terhadap 191.130 orang dewasa yang diikuti setidaknya selama tiga tahun. Para peneliti melacak tingkat depresi dan tingkat aktivitas fisik pada peserta studi, secara khusus membandingkan mereka yang melakukan latihan intensitas sedang 150 menit yang direkomendasikan seminggu dengan mereka yang tidak memenuhi persyaratan.

Menurut hasil, orang yang melakukan setidaknya 150 menit seminggu latihan intensitas sedang — yang mencakup hal-hal seperti bersepeda, berenang, dan jalan cepat — memiliki risiko depresi 25 persen lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif. Bahkan melakukan setengah dari jumlah mingguan yang direkomendasikan memiliki efek, risiko depresi yang menurun sebesar 18 persen

"Temuan menunjukkan manfaat kesehatan mental yang signifikan dari aktif secara fisik, bahkan pada tingkat di bawah rekomendasi kesehatan masyarakat," tulis para peneliti dalam kesimpulannya, seperti dilansir dari laman Prevention. “Oleh karena itu, praktisi kesehatan harus mendorong setiap peningkatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan mental"

Studi ini tidak secara khusus menganalisis mengapa olahraga dapat membantu mencegah depresi, tetapi para ahli memiliki beberapa pemikiran. Depresi biasanya diobati dengan kombinasi terapi bicara dan antidepresan, tetapi olahraga juga direkomendasikan sebagai terapi gaya hidup, kata Paul Coleman, penulis Finding Peace When Your Heart is in Pieces.

"Olahraga menciptakan hormon endorfin yang merupakan bahan kimia yang membuat otak merasa baik," katanya. “Selain itu, orang-orang dengan depresi mulai merasa bahwa tidak ada yang mereka lakukan akan membantu, sehingga mereka menjadi kurang aktif. Olahraga adalah cara kami mengatakan pada diri sendiri 'Saya bisa membuat perbedaan', yang membantu meningkatkan optimisme.”

Tetapi olahraga tidak hanya berdampak pada endorfin. “Olahraga juga dapat mempengaruhi serotonin, neurotransmitter mood, dan dopamin, neurotransmitter reward dan motivasi,” kata Gail Saltz, pofesor klinis psikiatri. "Olahraga juga meningkatkan aliran darah tubuh, dan meningkatkan jumlah oksigen ke otak, yang mendukung kemampuan otak untuk tumbuh dan berubah.

Keith R. Stowell, kepala petugas medis untuk Perawatan Kesehatan Perilaku Universitas Rutgers, mengatakan bahwa ada "alasan perilaku" yang dapat menjelaskan hal ini juga. "Terlibat dalam beberapa jenis aktivitas dapat membantu Anda merasa lebih produktif dan dapat memberi Anda sesuatu yang terstruktur," katanya. “Itu mengarah pada perasaan puas dan pencapaian—semua hal itu berperan.”

"Olahraga juga dapat menciptakan peluang untuk hubungan sosial, apakah Anda bergabung dengan gym, mengambil bagian dalam kelas kebugaran kelompok, atau mendiskusikan rutinitas latihan Anda dengan individu yang berpikiran sama,” kata Hillary Ammon, asisten profesor klinis psikiatri. "Orang juga dapat menggunakan olahraga sebagai strategi mengatasi stres, tambahnya."

Ini bukan satu-satunya penelitian yang menghubungkan penurunan risiko depresi dengan olahraga teratur, kata psikolog klinis berlisensi John Mayer. Dia mengutip sebuah studi Harvard dari 2019 yang menemukan orang yang berolahraga setidaknya tiga jam seminggu memiliki risiko 17 persen lebih rendah terkena depresi daripada mereka yang tidak banyak bergerak.

“Tubuh kita telah berevolusi selama ribuan tahun untuk aktif, bergerak, dan tidak menetap,” katanya. “Kami dibangun untuk aksi. Jadi, kita memiliki apa yang disebut keseimbangan alostatik atau beban pada tubuh dan gerakan—olahraga—membantu menjaga keseimbangan itu. Dengan hubungan langsung antara pikiran dan tubuh, keseimbangan tubuh menyeimbangkan pikiran dan suasana hati.”

Setiap orang dapat memetik manfaat dari olahraga untuk menurunkan risiko depresi, kata Coleman. “Semua orang diuntungkan karena kebanyakan orang akan melaporkan bahwa mereka mengalami stres setiap hari,” katanya.

Saltz merekomendasikan melakukan apa yang Anda bisa saat berolahraga. “Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, bahkan 10 hingga 15 menit per hari jalan cepat sangat membantu untuk suasana hati,” katanya. "Kebanyakan orang dapat menyesuaikannya. Jangan biarkan yang sempurna menjadi musuh dari yang baik—beberapa berjalan lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi tidak melakukan apa-apa karena Anda tidak dapat berlari atau berolahraga selama satu jam bukanlah jawabannya."

