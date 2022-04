Shandy Purnamasari Apresiasi 10 Kartini Berbagai Profesi melalui Komunitas Perempuan Level Up

Emansipasi perempuan telah lama diperjuangkan RA Kartini dalam mengembangkan dirinya, dan berkontribusi lebih banyak untuk kepentingan masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya atau kodratnya sebagai kaum hawa. Semangat pemberdayaan wanita dan memperjuangkan kesetaraan ini sejalan dengan komunitas Perempuan Level Up.

INFO CANTIK -- Pembentukan komunitas ini bertepatan dengan Hari International Women’s Day 8 Maret 2022 silam oleh salah satu pebisnis dan filantropis wanita Indonesia, Shandy Purnamasari sebagai Founder dan Friska Asta sebagai Co Founder. Komunitas Perempuan Level Up ini berkomitmen untuk membekali wanita untuk dapat hadir sebagai sebagai sosok yang mandiri, memiliki value, tidak bergantung pada siapapun, serta dapat menginspirasi semua wanita untuk bermanfaat bagi sekitarnya.

Untuk itu, dalam rangka mengapresiasi kaum wanita, pada 21 April 2022, pada Hari Kartini, Komunitas Level Up memberikan penghargaan kepada 10 Kartini dari berbagai profesi, yaitu bidan (Rousantya), perias make up artis (Dwina Aggita Lubis), Penulis Program TV (Yelis Safitri), asisten rumah tangga (Sari), buruh cuci (Tirkem), pembersih sampah di pasar (Anita), penjual sayur (Afifah), penjahit (Halimah), guru mengaji (Sri Widyastuti) dan pengemudi ojek online Wanita (Eka). Acara ini digelar di J99 Tower, Pancoran, Jakarta Selatan, yang ditandai dengan pemberian bantuan sebesar 10 juta rupiah untuk masing masing wanita tangguh di bidangnya tersebut.

“Kami ingin memberikan apresiasi pada mereka yang berharga dan berjasa sekecil apapun kontribusi mereka, tetaplah mereka bernilai tidak untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain”, ujar Shandy Purnamasari pada saat live Instagram yang disiarkan melalui akun @shandypurnamasari & @perempuanlevelup, Kamis 21 April 2022.

Shandy menjelaskan bahwa dirinya banyak belajar dari para wanita tanpa pandang bulu profesinya apa. Menurutnya, apapun profesinya, mereka patut untuk diapresiasi karena apa yang dikerjakan adalah suatu yang mulia.

Shandy percaya bahwa sebagai perempuan kita adalah sosok yang kuat, tangguh dan tekun dalam menjalankan amanat dan peran. Bahkan peran wanita bisa berlapis dalam satu sosok. Baginya, sosok RA Kartini adalah contoh ketangguhan dan perempuan yang mana perjuangannya sangat bermanfaat dan tak lekang oleh waktu. Dengan misinya yang tulus untuk membekali ilmu yang bermanfaat bagi para perempuan, Shandy mewujudkannya satu persatu melalui Perempuan Level Up yang rutin mengadakan kelas-kelas dan seminar untuk membekali para anggotanya.

Ragam kelasnya antara lain: kelas Pengenalan Diri, Kelas Bisnis Dasar dan kelas Sosial Media. Selain itu, ada pula kelas-kelas yang diadakan sesuai permintaan anggota seperti kelas belajar make up dan masih banyak rancangan kelas lainnya yang akan dilakukan berkala di bulan Mei mendatang.

Komunitas ini membekali para perempuan dengan beragam kemampuan dasar. Harapan Shandy, kedepannya komunitas ini menjadi zona aman dan nyaman yang menjadi sarana untuk saling berbagi dan menguatkan sesama perempuan. "Pada komunitas Perempuan Level Up ini, kita memfasilitasi mereka untuk menggali potensinya, untuk dapat berkarya dan berdaya, “ ujar istri Juragan 99 tersebut.

Shandy Purnamasari menikah dengan Gilang Widya Pramana yang dikenal sebagai Juragan99 pada 2014 silam. Dia mengawali debutnya sejak tahun 2018 dengan mendirikan beberapa perusahaan; yaitu MS Glow Beauty, MS Glow Aesthetic Clinic, dan PT Kosmetika Global ndonesia yang beroperasi di Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung. Perusahaan skincare ini meraup keuntungan ratusan juta perbulannya.(*)