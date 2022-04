Belajar Pengalaman Cinta dari Twenty Five Twenty One Ini 8 Tips Sukses LDR

Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda penggemar drama Korea tentu masih ingat cerita drama yang sempat viral “Twenty Five Twenty One”. Drama ini menceritakan sebuah kilas balik dari karakter utama – Na Hee-do, tentang perjalanan cinta pertamanya, pertemanan sejatinya hingga perjuangan dia untuk meraih mimpinya sebagai atlet anggar. Cinta pertamanya, Baek Yi-Jin juga mengalami masalah hidup dan harus berjuang untuk menata hidupnya kembali setelah keluarganya bangkrut. Mereka berdua jatuh cinta dan harus menderita karena harus menjalin hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR).

Untuk beberapa pasangan, LDR tidak selalu berjalan baik, bahkan banyak yang berakhir kandas di tengah jalan karena mereka merasa bahwa LDR sama saja dengan hubungan biasa, di mana mereka tidak perlu berusaha lebih keras, terlebih dalam hal komunikasi. Kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan kesalahpahaman, pertengkaran, perdebatan, yang mana mengarah kepada berkurangnya koneksi secara fisik maupun emosional.

Violet Lim, Mak Comblang professional sekaligus CEO dari Lunch Actually - Dating Agency pertama dan terbesar di Asia, memberikan beberapa tips untuk para pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.

1. Memiliki rasa percaya

Memiliki rasa percaya sepenuhnya terhadap pasangan adalah poin paling utama. Tanpa rasa percaya, mustahil pasangan bisa melewati berbagai fase dalam hubungannya dengan mulus, terlebih jika LDR. Memiliki hubungan jarak jauh berarti jauh dengan pasangan secara fisik dan tak jarang hal itu menyebabkan Andamerasa takut akan berpisah, diselingkuhi pasangan, dan lainnya. Tanpa rasa percaya, Anda akan menjadi jauh dengan pasangan secara mental juga karena itu akan menyebabkan rasa cemburu yang berlebihan, rasa curiga dan ragu.

2. Menempatkan porsi yang sesuai dalam hubungan

Untuk beberapa alasan, akan ada kompensasi yang berlebihan ketika memiliki hubungan jarak jauh. Terutama di awal hubungan, Anda akan merasa ingin terus-menerus berkomunikasi dengannya, jika tidak, Anda akan merasa bahwa hubungan kalian sudah kehilangan "keintimannya". Tapi pada saat yang sama, hanya karena Anda memiliki hubungan LDR, Anda tidak dapat saling tergantung satu sama lain secara terus-menerus, berharap dirinya untuk selalu ada. Anda perlu untuk memiliki kesibukan dan aktivitas sendiri, dan meluangkan waktu untuk bertemu teman-teman.

3. Memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur

Memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur akan semakin memperkuat kepercayaan satu sama lain, hal ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Tidak peduli bagaimana perasaan yang sedang Anda rasakan, pasangan tidak perlu menebak atau membuat asumsi sendiri terhadap apa yang sedang Anda pikirkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kecemburuan atau kesalahpahaman.

4. Apa tujuan akhir hubungan tersebut?

LDR membutuhkan banyak kesabaran dan pengorbanan. LDR berbeda dengan hubungan pada umumnya, terlebih dalam hal komitmen ke arah yang lebih serius. Pada umumnya, hubungan biasa akan mengalir dan mengacu menuju hubungan yang lebih serius, berbeda dengan LDR. Penting untuk memastikan terlebih dahulu arah hubungan kalian sebelum memulai LDR. Harus ada tujuan akhir karena LDR tidak bisa terjadi untuk selamanya. Apakah Anda tahu siapa di antara Anda dan pasangan yang akan memutuskan untuk mengalah ‘pindah’? Atau apakah kalian akan sama-sama pindah ke tempat yang sama setelah rentang waktu tertentu? Lakukan pembahasan ini di awal, secara terbuka dan jujur.

5. Berusaha lebih banyak atau mengelola waktu

Sangat penting untuk mengosongkan jadwal dan menyesuaikan waktu untuk deep talk dengan pasangan. Anda bisa membahas tentang bagaimana keseharian Anda menanyakan juga tentang hari mereka, dan lainnya. Anda juga bisa untuk menjadwalkan 'kencan-melalui telepon' setiap malam sebelum tidur. Atau bisa juga mengirim pesan di pagi hari untuk menyemangati pasangan dan membuat harinya berwarna. Anda juga dapat mengirim hadiah manis atau hadiah kecil untuk memberi tahu pasangan bahwa meskipun kalian berpisah, Anda masih tetap memikirkannya.

6. Kendalikan rasa cemburu

Ketika sedang menjalin hubungan jarak jauh, Anda perlu memahami dan menerima bahwa pasangan memiliki kehidupan dan rutinitasnya sendiri, bahkan sebelum bersamanya. Jadi, meminta mereka untuk mengubah keadaan karena rasa insecure, tampak sedikit tidak adil, bukan?

Namun, Anda tidak harus pura-pura untuk terlihat baik-baik saja dengan semua yang dia lakukan. Alih-alih cemburu dan menciptakan hubungan toxic dalam hubungan yang sudah berjalan, sebaiknya diskusikanlah batasan tentang apa yang bisa diterima dan tidak oleh satu sama lain saat kalian berdua sedang berjauhan.

7. Maksimalkan perkembangan teknologi dan jadilah kreatif

Ada banyak aplikasi penunjang yang interaktif saat ini. Aplikasi tersebut dapat membantu pasangan untuk berinteraksi satu sama lain secara virtual seperti melakukan Netflix party (menonton reality show atau sinetron bersama-sama), Houseparty (panggilan video dan bermain game pada saat yang sama!), melakukan 'jalan-jalan' virtual bersama seperti tur museum virtual, Disneyland virtual, dan bermain game online bersama. Anda juga dapat mengiriminya bunga atau makanan favoritnya atau mungkin mengirimkan hadiah kecil.

8. Jangan biarkan 'suara' di kepala menguasai dirimu

Ingat, tidak ada orang lain yang memahami segala cerita tentang hubungan antara Anda dan pasangan. Jadi, jika jarak adalah satu-satunya hal yang salah dalam hubungan kalian, dan Anda jadi meragukan hubungan tersebut, mungkin terlalu banyak suara dari luar yang ada di kepala Anda.

Hubungan bukanlah sebuah pekerjaan, tetapi hubungan juga butuh kerja keras. Saat LDR, perjuangan itu nyata, tetapi Anda perlu bertanya pada diri sendiri: apakah pasangan Anda layak? Apakah Anda akan memilih jalan yang benar atau jalan yang mudah? Yang manapun pilihan Anda, meskipun akan membutuhkan waktu yang cukup lama, namun jika Anda bisa membangun sebuah hubungan yang bahagia bersama dia nantinya, semua tantangannya jadi sepadan, bukan?

Hubungan jarak jauh memang sulit. Berada jauh dari orang yang kita cintai bukanlah situasi yang ideal bagi semua orang. Cinta itu memang penting, tapi sekedar cinta saja tidak cukup, banyak yang lebih penting dari cinta itu sendri. Pelajarannya jelas: Apakah Anda rela melakukan segala upaya, kompromi, menghormati dan tetap mengutamakan pasangan saat LDR? Meskipun hubungan jarak jauh Na Hee Do dan Back Yi Jin mungkin tidak selasai sampai akhir di Twenty Five Twenty One, itu tidak berarti Anda tidak bisa membuat akhri yang bahagia dalam hubungan jarak jauh yang kamu jalin.

Baca juga: Priyanka Chopra Ungkap Kiat Menjalani LDR dengan Nick Jonas karena Pekerjaan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.