Victoria's Secret Tunjuk Model Pria Pertama untuk Koleksi Bebas Gender

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya Victoria's Secret menunjuk model pria. Merek pakaian dalam itu memilih bintang Never Have I Ever Darren Barnet sebagai brand ambassador koleksi bebas gender Pink. Lini ini meliputi celana pendek, T-shirt, aksesori, dan banyak lagi.

Amy Hauk, chief executive officer Pink, mengatakan bahwa Barnet adalah pilihan yang jelas untuk posisi itu karena dia adalah panutan positif bagi remaja dan dewasa muda.

“Saat kami fokus untuk memperluas penawaran bebas gender dan terus berkembang sebagai merek, kami ingin memastikan mitra kami tidak hanya mewakili keragaman pelanggan kami, tetapi juga mewujudkan individualitas dan kepercayaan diri,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Barnet yang juga membintangi komedi Natal Love Hard berbagi berita ini kepada dari 2,3 juta pengikutnya melalui Instagram Story.

“Saya senang jadi bagian ini,” katanya sambil mengenakan salah satu kaus celup Pink. “Mereka banyak berfokus pada kesadaran kesehatan mental, inklusivitas, komunitas. Saya sangat bersemangat tentang hal itu, dan saya akan membantu meluncurkan lebih banyak gaya dalam koleksi bebas gender mereka.”

Merek pakaian dalam itu telah mengalami rebranding besar-besaran. Mereka tak lagi menggunakan model khusus mereka yang disebut Victoria's Secret Angels pada 2021, dan menggantinya dengan VS Collective, yang terdiri dari sekelompok wanita inspirasional di berbagai karier. Anggota awalnya termasuk Valentina Sampaio, Adut Akech, Priyanka Chopra-Jonas, dan Megan Rapinoe.

Awal bulan ini, Barnet berbicara kepada Yahoo's In the Know tentang karier aktingnya dan bagaimana dia mengelola tekanan hidup di mata publik. Dia mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa menyenangkan semua orang.

“Dan itu bukan hanya dengan akting — itu dalam hubungan dan dengan apa pun dalam hidup. Saya pikir banyak orang harus belajar itu karena pengejaran itu mustahil. Dan itu menemukan kenyamanan Anda sendiri dan cinta untuk diri sendiri, dan bukan untuk apa yang orang harapkan atau inginkan dari Anda," kata model Victoria's Secret itu.

