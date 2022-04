Beberapa Hari Menyapih, Chacha Frederica Rindu Momen Bonding dengan Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Wynne Frederica atau yang lebih dikenal dengan Chacha Frederica memutuskan menyapih atau berhenti menyusui anaknya, Cassia Shakir Ganinduto, pada 8 April 2022. Putri pertamanya dengan Bupati Kendal, Jawa Tengah, Dico Ganiduto, itu akan berusia genap dua tahun pada 25 April mendatang. Dia mengungkap cerita haru di balik proses menyapih dalam unggahan di Instagram, Rabu, 20 April 2022.

Dalam unggahannya, aktris dan presenter televisi itu membagikan foto selfie melalui cermin saat menyusui Cassia. “8 April 2022 , 6 Ramadhan 1443 H adalah mlm terakhir saya menyusui Cassia ... Cassia lahir tgl 25 April 2020, 2 Ramadhan 1441 H ,” tulis dia membuka ceritanya pada keterangan unggahan.

Dia melanjutkan, di malam terakhir dia menyusui Cassia, ada perasaan senang dan lega karena bisa menjalankan perintah Allah untuk menyusui sampai dengan dua tahun.

Tak ada drama atau perasaan sedih pada malam terakhir sampai beberapa malam awal Cassia berhenti menyusui. Tapi tiba-tiba di hari ini dia merasa sangat merindukan momen quality dan bonding time bersama dengan anaknya.

“Exhausted but beautiful journey for us ... kalau tdk karna dokter rasanya ingin skali mengasihi Cassia sampai tgl 25 april bsk .. tapi saya tdk mau egois, kasian perasannya Cassia yg sdh 12 hari bs tidur tanpa asi tanpa drama harus tau lagi rasa nikmatnya ‘sayang2an’ dgn ibunya... terima kasih ya Allah atas rezekimu,” dia melanjutkan.

Dia juga menceritakan bagaimana baiknya Cassia yang ketika diberhentikan menyusu. Chacha mengatakan sang putri tidak merepotkan ayah dan ibunya. “Cassia syg I am so proud of us.. when been through it together nak … mommy will always love you forever.. please remember our beautiful moments ya nak, love you!”

Unggahan cerita ini membuat pengikutnya terharu. Banyak yang berbagi pengalaman menyapih anaknya, ada yang lancar ada juga yang penuh dengan drama.

“Masya Allah anakku di sapih masih drama kak setiap mo tidur &kebagun pas Tdr selalu minta nen nangis kejer & jauh dr keluarga alhasih gak tega denger tangisannya,” tulis pemilik akun @rasya_lia di kolom komentar.

Aktris dan perancang busana muslim Zaskia Sungkar ikut berkomentar. Kakak Shireen Sungkar itu kini masih menyusui anak pertamanya, Ukkasya Muhammad Syahki, yang berusia satu tahun.

“Duhh ngebayangin giliran gw ntar, sekarang udh campur uht aja kyk syedih cemburu sama sapi,” tulis dia, dengan emoji tertawa.

Chacha Frederica yang menikah pada 23 Agustus 2015 melahirkan anak pertamanya setelah menjalani pernikahan lima tahun. Dia mengumumkan kabar kehamilannya pada Januari 2020.

