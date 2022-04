Kate Middleton Diet Dukan Ini 4 Fase yang Dijalaninya

Ekspresi Kater Middleton saat mengunjungi Hopkins, sebuah desa kecil di pantai yang dianggap sebagai pusat budaya komunitas Garifuna di Belize, di tengah tur Karibia, 20 Maret 2022.Chris Jackson/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton memiliki gaya hidup yang aktif. Dari tur keliling negara hingga menghadiri acara sosial, dia cukup sibuk menjalani tanggung jawabnya sebagai anggota Keluarga Kerajaan Inggris. Bahkan pada usia 40, dia terlihat secantik dan memukau seperti yang dia lakukan pada hari pernikahannya pada tahun 2011. Dia juga memiliki tiga anak, Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis.

Meskipun Kate belum mengkonfirmasi apa pun, laporan mengklaim dia mengikuti Diet Dukan sebelum pernikahannya dengan Pangeran William dan setelah melahirkan untuk menurunkan berat badan berlebih. Diet Dukan adalah diet yang dipopulerkan oleh seorang dokter umum Prancis, Dr. Pierre Dukan pada 1970-an. Diet ini terinspirasi oleh pasien obesitasnya yang mengklaim bahwa dia bisa menyerah pada makanan apa pun untuk menurunkan berat badan, kecuali daging, oleh karena itu diet tinggi protein dan rendah karbohidrat, dibagi menjadi empat fase.

Melansir laman Times of India, ada empat fase untuk Diet Dukan, yaitu:

Fase attack: Fase ini berlangsung dari hari ke-2 hingga hari ke-5 di mana Anda diperbolehkan makan protein tanpa lemak dan makanan rendah lemak tanpa batas. Anda memiliki hingga 68 pilihan makanan termasuk ayam, telur, dan yogurt rendah lemak, daging tanpa lemak, ikan dan Kerang, kedelai, tahu, susu bebas lemak, keju cottage, air.

Fase cruise: Fase cruise berlangsung selama satu bulan hingga 12 bulan. Ini terdiri dari makan daging tanpa lemak secara bergantian pada satu hari dan sayuran non-tepung seperti sayuran berdaun hijau dan mentimun di hari lainnya. Pilihan makanannya antara lain, daging tanpa lemak, ayam, telur, ikan dan kerang, kedelai, tahu, susu bebas lemak sayuran Non-Tepung seperti sayuran berdaun hijau, sayuran akar, jamur.

Fase Konsolidasi: Fase ini bertujuan untuk mempertahankan berat badan yang sudah hilang. Selama 5 hari untuk setiap kilogram yang hilang dalam fase 1 dan 2, Anda dapat mengonsumsi protein dan sayuran tanpa lemak tanpa batas, beberapa karbohidrat dan lemak, seperti dua potong roti gandum utuh, satu porsi keju, 1s sampai 2 porsi tepung per minggu, 1 sampai 2 kali porsi daging, per minggu, dan satu porsi buah-buahan seperti beri, apel, jeruk, pir. Hal ini juga membutuhkan 25 menit latihan per hari

Fase Stabilisasi: Fase terakhir mengharuskan Anda untuk terus mengikuti fase konsolidasi tetapi Anda bisa bersikap lunak dengan diet selama Anda mempertahankan berat badan Anda.

Diet Dukan dikatakan memfasilitasi penurunan berat badan yang cepat, yang mungkin bagus untuk beberapa orang. Dalam program diet ini, Anda bisa terhindar dari kesulitan menghitung kalori atau menimbang makanan. Karena kandungan proteinnya yang tinggi, rasanya mengenyangkan dan menyenangkan. Jenis diet ini sangat bagus untuk mereka yang ingin mempertahankan berat badan mereka.

Namun beberapa kelemahan dari diet yang dijalani Kate Middleton ini adalah ada beberapa aturan. Aturan ketat menyulitkan orang untuk mengikutinya untuk waktu yang lama. Karena membatasi, Anda mungkin kekurangan nutrisi tertentu. Orang yang mengalami obesitas dan kelebihan berat badan mungkin mengalami penurunan berat badan yang drastis, namun mempertahankannya bisa menjadi tugas khusus.

